Vídeo explica como Acre e Amazonas eram há 15 milhões de anos e revela fauna pré-histórica

Um vídeo publicado nas redes sociais pela página Ciência Brasil, coordenada por Peter Monn, tem chamado atenção ao apresentar curiosidades sobre como eram as regiões que hoje correspondem ao Acre e ao Amazonas há cerca de 15 milhões de anos.

A produção aborda aspectos da fauna e do ambiente que existiam na Amazônia durante o período conhecido como Mioceno, época geológica que se estendeu aproximadamente de 23 milhões a 5 milhões de anos atrás. Nesse período, a paisagem da Amazônia era bastante diferente da atual e abrigava uma grande diversidade de animais e ambientes aquáticos.

Pesquisas paleontológicas indicam que partes da Amazônia ocidental, incluindo áreas do Acre e do sul do Amazonas, eram formadas por extensas planícies alagadas e grandes sistemas de lagos e pântanos. Esse ambiente aquático favorecia a presença de espécies gigantes e uma fauna extremamente diversa.

Entre os animais que habitaram a região estavam crocodilianos gigantes, como o Purussaurus brasiliensis, considerado um dos maiores jacarés que já existiram, podendo ultrapassar 10 metros de comprimento. Fósseis desse animal foram encontrados em áreas próximas ao rio Purus, na Amazônia ocidental.

LEIA TAMBÉM:

O Agente Secreto é superado por Valor Sentimental e Brasil volta sem prêmios no Bafta

Zé Felipe pede auditoria e bloqueio de R$ 100 milhões em disputa judicial

Após 30 anos, familiares autorizam exumação de corpos dos Mamonas Assassinas

Estudos também apontam a presença de outras espécies marcantes, como tartarugas gigantes semelhantes à Stupendemys geographicus, além de grandes aves aquáticas e pequenos mamíferos marsupiais parecidos com gambás, identificados a partir de fósseis encontrados em margens de rios do Acre.

Pesquisadores destacam que o registro fossilífero da Amazônia sul-ocidental tem revelado uma biodiversidade muito maior do que se imaginava anteriormente, ajudando a compreender como se formou a atual diversidade biológica da região.

No vídeo divulgado nas redes sociais, o conteúdo apresenta essas descobertas de forma didática, mostrando como a ciência tem reconstruído o passado da Amazônia e revelado que a região já foi lar de ecossistemas complexos e de espécies gigantes muito antes da formação da floresta como é conhecida hoje.