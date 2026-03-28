Vídeo mostra como funciona prova oral de português em concurso da Polícia Civil

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra como funciona a prova oral de português em concursos da Polícia Civil, etapa considerada decisiva na seleção de candidatos. Nas imagens, o participante é submetido a perguntas diretas feitas por examinadores, precisando responder com clareza e domínio da norma culta.

A prova oral é uma fase comum em concursos policiais e ocorre após etapas como provas objetivas e discursivas. Nessa fase, o candidato é avaliado em sessão pública, geralmente gravada, e precisa demonstrar não apenas conhecimento técnico, mas também segurança, raciocínio lógico e capacidade de argumentação.

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Durante a avaliação, podem ser cobrados conteúdos básicos de língua portuguesa, como classificação gramatical, uso correto de pronomes e conjugação verbal. Além disso, a banca observa aspectos como postura, organização das ideias e fluidez na fala.

Esse tipo de etapa vai além da memorização, já que busca verificar como o candidato se comporta sob pressão e se consegue se comunicar de forma eficiente, habilidade considerada essencial para o exercício de funções na área de segurança pública.