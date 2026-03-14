15/03/2026
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Vídeo mostra Flávio Bolsonaro dançando no palco durante evento político em Rondônia

Senador participou de encontro do partido e momento descontraído acabou repercutindo nas redes sociais

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Vídeo mostra Flávio Bolsonaro dançando no palco durante evento político em Rondônia
Flávio Bolsonaro dança em evento do PL/ Foto: Reprodução

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o senador Flávio Bolsonaro (PL) dançando no palco durante um evento do Partido Liberal (PL) realizado em Ji-Paraná, em Rondônia.

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Nas imagens, o parlamentar aparece animado enquanto participa da programação do encontro político, que reuniu lideranças e apoiadores da legenda no estado.

Flávio Bolsonaro dança em evento do PL

Flávio Bolsonaro dança em evento do PL/ Foto: Reprodução

O momento ocorreu durante a realização do evento partidário e chamou a atenção de quem acompanhava a programação. Pessoas presentes registraram a cena e compartilharam o vídeo nas redes sociais.

Após a publicação, as imagens passaram a circular em diferentes plataformas e rapidamente ganharam repercussão entre usuários da internet.

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