Vídeo mostra Flávio Bolsonaro dançando no palco durante evento político em Rondônia

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o senador Flávio Bolsonaro (PL) dançando no palco durante um evento do Partido Liberal (PL) realizado em Ji-Paraná, em Rondônia.

Nas imagens, o parlamentar aparece animado enquanto participa da programação do encontro político, que reuniu lideranças e apoiadores da legenda no estado.

O momento ocorreu durante a realização do evento partidário e chamou a atenção de quem acompanhava a programação. Pessoas presentes registraram a cena e compartilharam o vídeo nas redes sociais.

Após a publicação, as imagens passaram a circular em diferentes plataformas e rapidamente ganharam repercussão entre usuários da internet.

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