Vídeo mostra homem sendo atacado com terçado após negar alimento em comércio

Um comerciante ficou ferido após ser atacado com um terçado na tarde desta quinta-feira (26), em um estabelecimento localizado na Avenida Marinho Monte, no bairro Ferreira Silva, em Brasiléia.

De acordo com informações da Polícia Militar, a guarnição foi acionada via Centro de Operações (Copom) para atender a ocorrência. Ao chegar ao local, os policiais encontraram o suspeito — que não teve a identidade divulgada — já imobilizado e algemado, em razão do comportamento agressivo.

Segundo relato da vítima, o homem frequentava o comércio há cerca de 15 dias pedindo alimentos. No entanto, após ter um novo pedido negado, ele reagiu de forma violenta e atacou o proprietário com um terçado, atingindo a mão direita da vítima.

A agressão foi interrompida por policiais que passavam pela região no momento do ocorrido, evitando que a situação se agravasse. O suspeito foi detido ainda no local e conduzido à delegacia, sem apresentar lesões.

A arma utilizada no ataque foi apreendida, e o caso foi registrado como lesão corporal dolosa.