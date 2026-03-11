Vídeo mostra indígena sendo “disciplinado” por facção e caso é investigado no interior do Acre

Um vídeo que circula nas redes sociais e aplicativos de mensagens mostra um indígena sendo submetido a agressões por integrantes de uma facção criminosa no município de Jordão, no interior do Acre. As imagens teriam sido gravadas nesta semana e causaram forte repercussão entre os moradores da cidade.

De acordo com informações iniciais, o indígena seria uma pessoa com deficiência, o que aumentou ainda mais a indignação da população diante da violência registrada no vídeo.

A Polícia Civil do Acre informou que já iniciou investigações para identificar tanto a vítima quanto os suspeitos envolvidos na tortura, além de apurar as circunstâncias em que o crime ocorreu.

Segundo relatos preliminares, o homem teria sido alvo de uma espécie de “disciplina” aplicada por integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, prática usada por organizações criminosas para impor regras e intimidar moradores em áreas onde atuam.

O caso também reacende o alerta sobre a infiltração do crime organizado em comunidades e terras indígenas da região amazônica. Autoridades e lideranças têm demonstrado preocupação com o avanço dessas organizações, que muitas vezes pressionam ou aliciam jovens indígenas para participar de atividades ilícitas, como o tráfico de drogas e outras ações criminosas.

Esse cenário tem gerado um ambiente de medo em comunidades isoladas, onde a presença do Estado é mais limitada e as facções tentam impor controle por meio de violência e intimidação.

A Polícia Civil segue investigando o caso para identificar os responsáveis pelas agressões e esclarecer os fatos, além de buscar medidas para responsabilizar criminalmente os envolvidos.