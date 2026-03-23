23/03/2026
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Vídeo mostra resgate dramático de vítima de derrubada em ramal de Sena

O homem foi atingido por uma árvore enquanto realizava o corte

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resgate dramático de vítima de derrubada em ramal
Resgate dramático de vítima de derrubada em ramal/Foto: Reprodução

Um vídeo que circula nas redes sociais revela o momento tenso do resgate de um trabalhador rural identificado como João, vítima de um acidente durante uma derrubada na região do rio Macauã, zona rural de Sena Madureira, na tarde desta segunda-feira (23).

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Nas imagens, o homem aparece sendo transportado de forma improvisada por moradores ao longo de um ramal de difícil acesso, evidenciando os desafios enfrentados por quem vive em áreas isoladas. João foi atingido por uma árvore enquanto realizava o corte, sofrendo ferimentos graves, principalmente na região da cabeça. Diante da gravidade da ocorrência e das dificuldades para acesso por terra, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas e contaram com o apoio do helicóptero do Centro Integrado de Operações Aéreas (CIOPAER), que se deslocou até o seringal Estrela para realizar o resgate.

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Após o atendimento inicial, a vítima foi encaminhada ao Pronto Socorro de Rio Branco, onde permanece sob cuidados médicos. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde do trabalhador.

O caso reforça os riscos enfrentados por trabalhadores rurais em atividades de derrubada, especialmente em regiões remotas, onde o socorro pode ser dificultado pela distância e pelas condições de acesso.

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