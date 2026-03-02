Vídeo mostra tamanduá-mirim caminhando no teto de unidade de saúde do interior do Acre

Um vídeo enviado à redação mostra um tamanduá-mirim no teto do pátio da Unidade Básica de Saúde do bairro Eugênio Areal, em Sena Madureira, na noite deste domingo (1º). A presença do animal chamou a atenção de moradores que passavam pelo local.

As imagens foram registradas pelo radialista Josué da Silva. Segundo ele, o tamanduá atravessou a via antes de subir na estrutura da unidade de saúde, onde permaneceu por alguns minutos. A situação gerou curiosidade entre populares que acompanharam a movimentação do animal.

Até o momento, não há informações se o tamanduá deixou o local por conta própria ou se foi necessário acionar uma equipe do Corpo de Bombeiros para realizar o resgate.

O tamanduá-mirim é um mamífero silvestre encontrado em diversas regiões da América do Sul, inclusive na Amazônia. De porte médio, menor que o tamanduá-bandeira, ele possui garras longas e fortes, utilizadas para abrir formigueiros e cupinzeiros, já que sua alimentação é baseada principalmente em formigas e cupins. Apesar de não ser considerado agressivo, pode reagir caso se sinta ameaçado.

A aparição de animais silvestres em áreas urbanas pode estar relacionada à busca por alimento ou à redução de seu habitat natural. Especialistas orientam que, ao se deparar com esse tipo de situação, a população evite se aproximar e acione os órgãos competentes para garantir a segurança do animal e das pessoas.