Vídeo mostra ultraleve atingindo fiação elétrica e deixando cidade no escuro

Cidade fica sem luz após ultraleve bater em fiação durante pouso; assista ao vídeo do momento do acidente.

Um pouso de emergência terminou em um grande susto para os moradores de Riacho das Almas, no Agreste de Pernambuco, nesta quarta-feira (11/03).

Um ultraleve atingiu a rede elétrica da cidade enquanto tentava aterrissar, provocando uma explosão de faíscas e deixando parte do município às escuras. O momento exato do acidente foi registrado por populares que acompanhavam a aproximação da aeronave.

Nas imagens, que circulam nas redes sociais, é possível ver o equipamento perdendo altura e se enroscando na fiação antes de atingir o solo. Apesar da gravidade visual do impacto, o piloto, que não teve a identidade revelada, sofreu apenas ferimentos leves e foi atendido no local, sem necessidade de internação hospitalar.

Apagão e reparos

A colisão causou o rompimento de cabos de alta tensão, o que resultou na interrupção imediata do fornecimento de energia em diversos bairros de Riacho das Almas.

De acordo com a prefeitura local, equipes da concessionária de energia foram acionadas prontamente para realizar os reparos necessários. Vídeo gravado por moradores mostra faíscas no momento em que a aeronave toca a rede elétrica | Foto: Reprodução/Redes Sociais

Investigação

A aeronave deve passar por uma perícia técnica para identificar se houve falha mecânica ou se as condições climáticas interferiram na manobra do piloto. Moradores relataram que o barulho do impacto foi semelhante ao de um transformador explodindo, o que gerou correria nas proximidades do campo de pouso improvisado.

Até a manhã desta quinta-feira (12), o fornecimento de energia já havia sido restabelecido na maior parte das áreas afetadas, e os destroços do ultraleve foram removidos do local.

Fonte: Metrópoles

