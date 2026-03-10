Vilã de “Três Graças” apaixonada! “Loquinha” revela que Lucélia ama Lorena em segredo

10/03/2026
A novelinha vertical “Loquinha”, derivada de “Três Graças”, vai revelar uma motivação até então inesperada para uma das personagens mais controversas da trama. Na história, prevista para estrear em 20 de março nas redes sociais da Globo, o público descobrirá que Lucélia (Daphne Bozaski) sempre foi apaixonada por Lorena (Alanis Guillen); um sentimento secreto que ajudará a explicar várias de suas atitudes ao longo da história.

Lorena encontrará o diário de Lucélia e ficará estarrecida ao ler as declarações de amor obsessivas escritas pela vilãzinha. O conteúdo expõe uma paixão silenciosa e intensa que a prima de Maggye (Mell Muzzillo) manteve escondida por muito tempo.

Essa reviravolta coloca em nova perspectiva a relação conflituosa entre as duas personagens e ajuda a entender o comportamento hostil que Lucélia sempre demonstrou em relação ao relacionamento de Lorena com Juquinha (Gabriela Medvedovsky).

A trama de “Loquinha” acompanhará justamente o momento em que Lorena e Juquinha tentam oficializar a vida a dois. As duas chegam a organizar um chá de panela com as amigas, mas Lucélia passa a agir nos bastidores para sabotar o casal.

A obsessão de Lucélia, no entanto, irá ainda mais longe. Ao perceber que Lorena foi aprovada em uma universidade na Inglaterra com uma bolsa de 50%, ela enxerga ali uma oportunidade de separar o casal. A vilã sugere a Ferette (Murilo Benício) que pague a outra metade do curso, incentivando a viagem da herdeira.

Com a ajuda do pai, Lorena fica sem argumentos para recusar a oportunidade e decide embarcar para o exterior, deixando Juquinha no Brasil. Mas o plano de separação não sai exatamente como Lucélia imagina.

No momento da despedida, a jovem embarca arrasada após não encontrar a namorada no aeroporto. Já dentro do avião, porém, Lorena tem uma surpresa: Juquinha aparece a bordo e revela que tirou férias para acompanhá-la na viagem.

Com 25 episódios de cerca de três minutos cada, “Loquinha” começou a ser gravada paralelamente a “Três Graças” e contará com participações ainda de Murilo Benício e Rodrigo Garcia (Macedo).

