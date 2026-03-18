Vini Jr. cita episódio com torcida do City ao justificar comemoração na Champions

Atacante do Real Madrid relembrou provocações da temporada passada e explicou comemoração diante da torcida do Manchester City na Champions

Após marcar na vitória do Real Madrid sobre o Manchester City, pela UEFA Champions League, Vinícius Júnior explicou os gestos feitos em direção à torcida inglesa no Etihad Stadium. O atacante relacionou a comemoração a um episódio da temporada passada, quando foi alvo de provocações após a disputa da Bola de Ouro.

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Diante dos torcedores ingleses, o brasileiro iniciou a celebração com sinal de silêncio, seguido de um gesto simulando choro e, por fim, sentou sobre a placa de publicidade, mantendo o olhar voltado para as arquibancadas. Após a partida, ele explicou o significado da reação e relacionou o episódio a acontecimentos anteriores envolvendo o mesmo adversário.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Manchester City x Real Madrid – Oitavas de final da Champions League Reprodução/Reuters Vini Jr. cobra evolução do Real Madrid e mira 2026 mais vitorioso Vini Jr. cobra evolução do Real Madrid e mira 2026 mais vitorioso. Reprodução: Instagram Manchester City x Real Madrid – Oitavas de final da Champions League Reprodução/Reuters Voltar

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“Futebol é muito longo. Na última temporada eles me provocaram e hoje eu pude fazer a comemoração que era necessária”, disse Vinicius, em entrevista à ‘TNT Sports’, após a partida.

A referência mencionada pelo atacante remete ao encontro entre as equipes na edição passada da competição, quando o Real Madrid atuou em Manchester pouco tempo depois de o brasileiro não conquistar a Bola de Ouro, vencida por Rodri. Na ocasião, a torcida do City exibiu um bandeirão com a imagem do meio-campista segurando o prêmio, acompanhado da frase: “Não chore tanto”.

Durante o jogo desta terça-feira (17/3), Vinícius ainda teve um segundo gol anulado por impedimento. Na comemoração, o atacante virou-se de costas para a arquibancada e exibiu o nome estampado na camisa. Já no lance que resultou no gol que garantiu a vitória do time espanhol, voltou a interagir com os torcedores ao fazer um gesto simulando disparos com as mãos em direção ao setor onde estavam os fãs do clube inglês.

Os episódios marcaram a atuação do brasileiro na partida e se somaram ao desempenho decisivo dentro de campo, em mais um confronto direto entre as equipes nas fases eliminatórias da competição europeia.