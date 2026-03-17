Vini Jr. decide, favoritos avançam e Champions começa a ganhar forma para as quartas de final
Real Madrid, PSG e Arsenal avançaram às quartas da Champions; Vini Jr. brilhou na Inglaterra, marcou gol decisivo e comandou a vitória do time merengue
A terça-feira (17/3) da UEFA Champions League consolidou os primeiros contornos das quartas de final com uma combinação de protagonismo individual, controle coletivo e roteiro inesperado. No Etihad Stadium, o Real Madrid voltou a vencer o Manchester City, desta vez por 2 a 1, com atuação decisiva de Vinícius Júnior, autor de gol e protagonista direto na construção do resultado. Em Londres, o Paris Saint-Germain confirmou a vantagem construída na ida, voltou a superar o Chelsea e avançou com ampla margem no agregado. Também na Inglaterra, o Arsenal fez valer o controle da eliminatória diante do Bayer Leverkusen, enquanto, em Lisboa, o Sporting protagonizou uma das maiores viradas da fase ao reverter desvantagem de três gols e garantir a classificação na prorrogação.
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Vini Jr. decide e o Real confirma a vaga
No confronto mais aguardado da rodada, o Real Madrid sustentou a vantagem construída no Santiago Bernabéu e voltou a se impor diante do Manchester City. Mesmo fora de casa, a equipe espanhola administrou o ritmo do jogo e explorou os espaços deixados pelo adversário. Vinícius Júnior foi o centro das ações ofensivas: participou das principais jogadas, sofreu o pênalti que originou o primeiro gol e abriu o placar. Ainda no segundo tempo, o brasileiro voltou a aparecer para marcar o gol que selou a vitória por 2 a 1.
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O City chegou a diminuir com Erling Haaland, mas não conseguiu alterar o cenário da eliminatória. Com o resultado, o time merengue confirmou a classificação sem permitir reação consistente do adversário.
PSG controla o cenário e elimina o Chelsea
No Stamford Bridge, o Paris Saint-Germain repetiu o padrão da primeira partida e controlou o confronto contra o Chelsea. A equipe francesa abriu o placar cedo, aproveitando falhas defensivas, e ampliou ainda no primeiro tempo, encaminhando a classificação.
Na etapa final, o time manteve a posse de bola, administrou o ritmo e voltou a marcar, fechando o confronto com superioridade no agregado. O goleiro Safonov teve participação relevante ao impedir as principais tentativas dos ingleses, que não conseguiram transformar o volume em gols.
Arsenal impõe ritmo e avança com segurança
No Emirates Stadium, o Arsenal construiu a classificação com autoridade. Desde o início, a equipe inglesa assumiu o controle da partida, acumulando finalizações e dificultando qualquer tentativa de reação do Bayer Leverkusen.
O placar foi aberto ainda no primeiro tempo com um chute de fora da área de Eberechi Eze, marcando o gol mais bonito da rodada. Na etapa final, Declan Rice ampliou após aproveitar sobra na entrada da área. O time manteve consistência defensiva e confirmou a vitória por 2 a 0, garantindo a vaga nas quartas.
Virada histórica marca a noite em Lisboa
Se alguns confrontos seguiram roteiros controlados, em Portugal o cenário foi oposto. O Sporting transformou uma desvantagem de 3 a 0 em uma classificação histórica diante do Bodø/Glimt. Empurrado pela torcida, o time português pressionou desde o início, marcou no primeiro tempo e construiu o resultado necessário para levar o jogo à prorrogação.
No tempo extra, a equipe manteve a intensidade, virou o confronto e ainda ampliou, fechando a vitória por 5 a 0. A classificação colocou o clube entre os protagonistas da rodada, em uma das remontadas mais expressivas da competição.
Entre atuações decisivas, domínio técnico e uma virada improvável, a Champions League avançou mais uma etapa com cenários distintos, mas com um ponto em comum: a definição de um grupo de classificados que começa a dar forma ao desenho das quartas de final.
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Fonte: Portal Leo Dias