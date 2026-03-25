25/03/2026
O atacante Vinícius Junior vive o seu momento de maior brilho na temporada 2025/2026. Após enfrentar questionamentos sobre sua constância no final do ano passado, o brasileiro respondeu em campo com uma performance avassaladora.
O atacante Vinícius Junior vive o seu momento de maior brilho na temporada 2025/2026. Após enfrentar questionamentos sobre sua constância no final do ano passado, o brasileiro respondeu em campo com uma performance avassaladora.

O jornal espanhol AS, em edição publicada nesta terça-feira (25/03), não poupou elogios à transformação do craque: “Vinícius, giro de 180º”.

Segundo a publicação, Vini Jr. “recuperou sua melhor versão” e voltou a ser o diferencial técnico que o Real Madrid exige. A mudança de patamar é nítida desde o polêmico El Clásico de 147 dias atrás. De lá para cá, o carioca deixou a decepção de lado para se tornar o pesadelo de defesas como a do Atlético de Madrid.

Os Números da Redenção

A eficácia de Vini Jr. diante do gol atingiu níveis de elite mundial nos últimos meses:

Com informações do Metrópoles.

  • Gols: 10 gols marcados nos últimos 11 jogos.

  • Impacto: Decisivo em vitórias de virada e clássicos no Bernabéu.

  • Status: Consolidado como a grande figura da Seleção Brasileira para os amistosos desta Data Fifa.

“Da decepção contra o Barcelona até a fase atual, a temporada do carioca deu um giro de 180 graus. O melhor Vinícius voltou”, destaca o jornal AS.

Foco na Seleção Brasileira

A fase iluminada de Vini Jr. é a principal esperança de Carlo Ancelotti para os amistosos contra França e Croácia. O atacante se apresentou à Seleção com o status de “intocável” e espera repetir com a Amarelinha o desempenho clínico que vem demonstrando na Europa.

