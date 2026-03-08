Violência no Acre atinge principalmente jovens adultos, aponta levantamento do MPAC

Um levantamento do Painel de Acompanhamento de Mortes Violentas Intencionais (MVI), do Ministério Público do Acre (MPAC), revela que a violência letal no estado tem atingido principalmente jovens adultos. Dados referentes a 2025 mostram que pessoas com idade entre 20 e 34 anos concentram a maior parte das vítimas, representando praticamente metade dos 189 casos registrados ao longo do ano.

De acordo com o monitoramento, os grupos com maior número de casos foram os de 20 a 24 anos e 30 a 34 anos, ambos com 32 vítimas cada. Em seguida aparece a faixa de 25 a 29 anos, com 30 registros de mortes violentas.

Somados, esses três grupos etários reúnem 94 vítimas, número que representa quase metade das 189 mortes violentas intencionais contabilizadas no Acre em 2025.

O levantamento também mostra que outras faixas etárias apresentam números relevantes. Entre pessoas de 35 a 39 anos, foram contabilizadas 23 vítimas, enquanto o grupo de 15 a 19 anos registrou 17 ocorrências.

Já entre as idades mais avançadas, os registros tendem a diminuir. As faixas de 40 a 44 anos e 45 a 49 anos tiveram 16 vítimas cada. No grupo de 50 a 54 anos, foram 8 casos, enquanto entre 55 e 59 anos ocorreram 7 mortes violentas.

Nas faixas etárias mais altas, os números são ainda menores. Foram registrados 3 casos entre pessoas de 65 a 69 anos, 2 entre 60 e 64 anos e apenas um registro nas faixas de 0 a 4 anos, 10 a 14 anos e acima de 70 anos.

Especialistas apontam que o perfil identificado no Acre segue uma tendência observada em diferentes regiões do país, onde a violência letal atinge principalmente jovens adultos em idade produtiva, em sua maioria homens.

Os dados fazem parte do sistema de acompanhamento do MPAC que monitora as Mortes Violentas Intencionais, categoria que reúne crimes como homicídio doloso, feminicídio, latrocínio e lesão corporal seguida de morte. Esses indicadores são considerados fundamentais para avaliar o cenário da segurança pública e orientar políticas de prevenção à violência no estado.