07/03/2026
ContilPop
Anitta, Harry Styles, Ludmilla e mais novidades musicais da semana
Amigo revela como Britney Spears está após prisão e ida ao hospital
Com 88 anos, Jane Fonda revela segredo para longevidade e bem-estar
Por que O Agente Secreto vai estrear no streaming antes do previsto?
Modelo acreana Gaby Dobbins é indicada ao prêmio de Modelo do Ano no FFW Brasil; saiba como votar
Após sonho de ser médico, Davi Brito anuncia carreira como lutador de boxe
Britney Spears é levada ao hospital após prisão; confira os detalhes
Oscar 2026: disputa acirrada marca premiação a poucos dias da cerimônia
Britney Spears é presa na Califórnia; saiba o motivo
Influenciadora diz que foi espancada por fisiculturista na frente da filha: “Me chutava”

Virginia chega à sede da Balenciaga e cumpre agenda na Semana de Moda de Paris

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
virginia-chega-a-sede-da-balenciaga-e-cumpre-agenda-na-semana-de-moda-de-paris

Virginia Fonseca, influenciadora digital, esteve na sede da Balenciaga, em Paris, nesta sexta-feira (6/3), onde gravou novos vídeos durante sua passagem pela cidade. Desde que desembarcou na capital francesa na última quinta-feira (5/3), ela vem cumprindo uma agenda ligada à Paris Fashion Week, que inclui eventos exclusivos da grife, visitas a espaços da marca e preparação para acompanhar o desfile da empresa no circuito internacional de moda.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

Desde a chegada, Virginia vem compartilhando momentos de sua imersão no universo da moda de luxo. A programação inclui um jantar privado promovido pela Balenciaga, visitas aos arquivos históricos da marca para conhecer o processo criativo da casa fundada por Cristóbal Balenciaga e encontros exclusivos para apresentação de coleções.

Veja as fotos

Divulgação
Virginia Fonseca na sede da Balenciaga, em ParisDivulgação
Divulgação
Virginia Fonseca na sede da Balenciaga, em ParisDivulgação
Divulgação
Virginia Fonseca na sede da Balenciaga, em ParisDivulgação
Reprodução / Instagram
Virginia FonsecaReprodução / Instagram
Reprodução: Portal LeoDias
Virginia Fonseca em Paris ao portal LeoDiasReprodução: Portal LeoDias

Leia Também

Virginia vai a jantar após convite da Balenciaga para a Paris Fashion Week
Famosos

Virginia vai a jantar após convite da Balenciaga para a Paris Fashion Week

Virginia relata noite difícil durante férias em Madri: “Passei muito mal”
Famosos

Virginia relata noite difícil durante férias em Madri: “Passei muito mal”

Virginia perde 5 kg após estreia como Rainha de Bateria e revela peso atual
Redes Sociais

Virginia perde 5 kg após estreia como Rainha de Bateria e revela peso atual

Virginia Fonseca posa de microbiquíni na Espanha e brinca: “Direito de ser feia”
Famosos

Virginia Fonseca posa de microbiquíni na Espanha e brinca: “Direito de ser feia”

Além disso, a empresária brasileira também passou pela principal loja da grife em Paris para escolher os looks que usará durante os compromissos da semana e participar de um coquetel que apresenta as novas coleções da marca.

O ponto alto da viagem será o desfile da Balenciaga na Paris Fashion Week, previsto para este sábado (7/3), consolidando a primeira participação de Virginia no circuito internacional de moda.

Nos Stories, ela tem mostrado bastidores da viagem e momentos na capital francesa, incluindo registros na Torre Eiffel e em experiências promovidas pela marca. Assim, a influenciadora, que recentemente estreou no Carnaval carioca, se aproxima agora do universo fashion global.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.