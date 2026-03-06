Virginia chega à sede da Balenciaga e cumpre agenda na Semana de Moda de Paris

Virginia Fonseca, influenciadora digital, esteve na sede da Balenciaga, em Paris, nesta sexta-feira (6/3), onde gravou novos vídeos durante sua passagem pela cidade. Desde que desembarcou na capital francesa na última quinta-feira (5/3), ela vem cumprindo uma agenda ligada à Paris Fashion Week, que inclui eventos exclusivos da grife, visitas a espaços da marca e preparação para acompanhar o desfile da empresa no circuito internacional de moda.
Desde a chegada, Virginia vem compartilhando momentos de sua imersão no universo da moda de luxo. A programação inclui um jantar privado promovido pela Balenciaga, visitas aos arquivos históricos da marca para conhecer o processo criativo da casa fundada por Cristóbal Balenciaga e encontros exclusivos para apresentação de coleções.
Veja as fotos
Além disso, a empresária brasileira também passou pela principal loja da grife em Paris para escolher os looks que usará durante os compromissos da semana e participar de um coquetel que apresenta as novas coleções da marca.
O ponto alto da viagem será o desfile da Balenciaga na Paris Fashion Week, previsto para este sábado (7/3), consolidando a primeira participação de Virginia no circuito internacional de moda.
Nos Stories, ela tem mostrado bastidores da viagem e momentos na capital francesa, incluindo registros na Torre Eiffel e em experiências promovidas pela marca. Assim, a influenciadora, que recentemente estreou no Carnaval carioca, se aproxima agora do universo fashion global.