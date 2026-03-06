virginia-fonseca-abre-o-jogo-sobre-possibilidade-de-morar-na-europa

07/03/2026
Durante viagem a Paris, a influenciadora digital Virginia Fonseca comentou sobre os rumores de que poderia se mudar para a Europa para ficar mais próxima do namorado, o jogador Vinícius Júnior. A empresária deixou claro que, pelo menos por enquanto, não pretende deixar o Brasil.

Em conversa com o portal Leo Dias, Virginia afirmou que a mudança para outro continente não está em seus planos atuais. Segundo ela, a ideia de viver fora do país é complicada, principalmente por causa da família e dos filhos. A influenciadora destacou que tem três crianças e uma rotina estabelecida no Brasil, o que torna difícil pensar em uma mudança definitiva neste momento.

A viagem para a Europa, portanto, é apenas temporária. Virginia está no continente para compromissos profissionais e eventos ligados ao universo da moda. Em Paris, por exemplo, ela foi convidada para participar da Paris Fashion Week, onde acompanha desfiles e atividades promovidas por grandes marcas do setor.

Apesar do relacionamento com o craque do Real Madrid, que vive na Espanha, a influenciadora afirmou que prefere manter sua base no Brasil. Segundo ela, qualquer decisão mais radical sobre morar fora do país ainda está longe de acontecer.

