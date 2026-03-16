O romance entre Virginia Fonseca e Vini Jr. segue mais forte do que nunca. A influenciadora digital passou os últimos dias em Madri, na Espanha, para matar a saudade do craque do Real Madrid.

Nas redes sociais, no último domingo (15/03), o casal que assumiu o relacionamento em outubro do ano passado encantou os seguidores ao trocar declarações apaixonadas.

“Te amo tanto ❤️”, escreveu Virginia na legenda de uma sequência de fotos românticas ao lado do jogador. Vini Jr. não demorou a retribuir o carinho publicamente: “Te amo muito ❤️🌟”, comentou o atleta, gerando milhares de curtidas e comentários de fãs que apoiam o “shipp”.

Planos para o futuro e filhos

Apesar do clima de romance total, Virginia foi direta ao ser questionada sobre aumentar a família. Em entrevista exclusiva à coluna Fábia Oliveira durante sua passagem pela Sapucaí onde estreia como Rainha de Bateria da Grande Rio, a empresária afirmou que ter filhos com Vini Jr. ainda não faz parte do cronograma. “Não é uma coisa que a gente pensa, que a gente fala. Não é algo que penso no momento”, declarou.

Novidades na TV Globo e SBT

O futuro profissional da influenciadora também está em pauta. Após brilhar no Domingão com Huck, crescem os rumores de que Virginia poderá integrar o elenco fixo da TV Globo. Sobre o assunto, ela preferiu manter o mistério: “Não sei, aguardem que vem novidades”, desconversou.

Enquanto isso, Virginia desejou sorte a Cela Lopes, que assumirá seu lugar no SBT. “Maravilhosa, ela merece todo o sucesso do mundo e que ela arrase”, comentou, mostrando que a transição entre as emissoras ocorre de forma amistosa. A chegada de Virginia à passarela do samba, no entanto, não foi isenta de polêmicas, marcada por um forte esquema de segurança e empurra-empurra com a imprensa local.

Fonte: Metrópoles

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