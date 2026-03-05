07/03/2026
Escrito por Portal Leo Dias
virginia-fonseca-embarca-em-jatinho-rumo-a-paris-com-look-luxuoso-de-grife

A turnê europeia de Virginia Fonseca ganhou mais um destino glamouroso. Na manhã desta quinta-feira (5/3), a influenciadora mostrou aos milhões de seguidores que a viagem não ficará restrita a Madri, onde estava com o namorado, o jogador Vini Jr. Esbanjando estilo em um look preto e rosa, a empresária posou em frente ao seu jatinho particular e revelou que está a caminho de Paris, na França.

O destino não é por acaso: ela foi convidada para conferir de perto o desfile da Balenciaga, grife que marcou na publicação e que assinou praticamente todo o seu “aerolook”. O desfile está marcado para acontecer no próximo sábado (7/3). Para se ter uma ideia do poder da produção, a empresária ostentou uma jaqueta xadrez de R$ 16 mil, bolsa de R$ 15.900, botas de quase R$ 12 mil e até um porta-passaporte da marca avaliado em R$ 6 mil.

Veja as fotos

Reprodução / Instagram
Virginia FonsecaReprodução / Instagram
Reprodução / Instagram
Virginia FonsecaReprodução / Instagram
Reprodução / Instagram
Virginia Fonseca entrando no jatinhoReprodução / Instagram
Reprodução / Instagram
Virginia FonsecaReprodução / Instagram

Mas o verdadeiro protagonista do visual estava no pulso da influenciadora, já que a empresária escolheu um relógio Richard Mille RM 07-01, uma peça de altíssimo luxo avaliada em impressionantes R$ 1,69 milhão. O estilo impecável rendeu elogios do namorado, Vini Jr., de 25 anos, que deixou um “Muito flow” nos comentários da foto.

Apesar do clima de romance na viagem, o craque não embarcou com a amada para a capital francesa. Ele precisou permanecer na Espanha para cumprir sua agenda esportiva, já que tem um jogo marcado na cidade de Vigo. Essa viagem luxuosa de Virginia para a semana de moda acontece logo após a loira passar por um perrengue com a saúde em solo espanhol.

Na última quarta-feira (4/3), ela relatou nos stories que teve uma madrugada bastante difícil, sofrendo com febre e suando tanto que precisou levantar para trocar de roupa. Felizmente, o mal-estar ficou para trás. Após ser medicada e descansar, a influenciadora acordou 100% recuperada para brilhar nos holofotes de Paris. “Que Deus nos acompanhe”, celebrou ela ao decolar.

