Virginia, Margareth e Poliana apoiam ex-babá após ela denunciar abuso contra a filha: “Justiça”

Escrito por Portal Leo Dias
virginia,-margareth-e-poliana-apoiam-ex-baba-apos-ela-denunciar-abuso-contra-a-filha:-“justica”

Atenção: a matéria a seguir traz relatos sensíveis de agressão e abuso sexual e pode ocasionar gatilhos sobre estupro, violência contra a mulher e violência doméstica. Caso você seja vítima deste tipo de violência, ou conheça alguém que passe ou já passou por isso, procure ajuda e denuncie. Ligue para o 180.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

Um relato doloroso e de muita coragem de Vilmeci Passarinho, muito querida pelo público por ter trabalhado como babá dos filhos de Virginia Fonseca e Zé Felipe, repercutiu na web nos últimos dias. Ela revelou ter denunciado um caso de abuso infantil sofrido por sua própria filha, de apenas 9 anos de idade, e recebeu o apoio da influenciadora e familiares.

O pesadelo enfrentado pela família já está nas mãos das autoridades e segue sob rigorosa investigação da Justiça. A ex-funcionária explicou que decidiu expor a situação na internet com um propósito maior: alertar outros pais e conscientizar a sociedade sobre a importância vital de sempre escutar, observar e dar credibilidade ao que as crianças dizem.

Diante da gravidade do crime, muitas pessoas fizeram questão de formar uma rede de apoio e acolhimento nos comentários da publicação. “Força tia Vil!!! Que a Justiça seja feita e vai”, declarou Virginia Fonseca, prestando solidariedade. Emocionada com o amparo, a ex-babá prontamente agradeceu o carinho: “Vai ser feita sim, Vi. Obrigado por tudo sempre”.

A corrente de força também se estendeu às matriarcas da família. Margareth Serrão, mãe de Virginia, deixou uma mensagem de conforto. “Eu sinto muito por tudo. Mas com fé em Deus tudo vai ser superado e curado. Deus as abençoe”, escreveu. Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe, também engrossou o coro pedindo punição para o caso: “Estamos com você!!! Que a Justiça seja feita”.

