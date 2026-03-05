Virginia vai a jantar após convite da Balenciaga para a Paris Fashion Week

A influenciadora Virginia Fonseca compartilhou com os seguidores detalhes de sua primeira noite em Paris nesta quinta-feira (5/3), após ser convidada pela Balenciaga para acompanhar o desfile da marca durante a Paris Fashion Week.

Nos stories publicados no Instagram, Virginia mostrou momentos do jantar em um restaurante da capital francesa, além de revelar os presentes e mensagens personalizadas que recebeu da maison de luxo antes do evento.

Virginia antes de ir ao jantar, no quarto com os amigos Reprodução: Instagram/@virginia Virginia foi a jantar luxuoso nesta quinta-feira (5/3) em Paris Reprodução: Instagram/@virginia

Entre os itens recebidos estavam dois cartões manuscritos: um do CEO da Balenciaga, Gianfranco Gianangeli, e outro do diretor criativo da marca, Pierpaolo Piccioli. Na mensagem, Gianangeli escreveu: “Querida Virginia, bem-vinda a Paris. É um prazer ter você conosco para a Coleção de Inverno 2026 da Balenciaga por Pierpaolo Piccioli. Estamos ansiosos para compartilhar este momento com você. Atenciosamente, Gianfranco”. Já Piccioli deixou um recado mais breve: “Querida Virginia, obrigada por compartilhar este momento comigo. Com amor, Pierpaolo Piccioli. Diretor criativo da Balenciaga”.

Além das mensagens, a influenciadora mostrou os mimos enviados pela grife. Entre eles estava uma bolsa preta Balenciaga modelo Neo Cagole XS Handbag, cujo valor pode variar entre R$ 7 mil e mais de R$ 10 mil, dependendo da versão. Virginia também recebeu o que parece ser uma caixa organizadora de luxo voltada para colecionadores, além de um arranjo de flores.

Antes de sair para o restaurante, a influenciadora contou aos seguidores que estava com muita fome. Segundo ela, acabou improvisando um lanche no quarto do hotel, como castanhas e uma maçã.

Mais tarde, Virginia publicou registros do jantar em um restaurante parisiense com música ao vivo. Em uma das imagens, uma cantora se apresenta em um pequeno palco, acompanhada por um pianista, um violoncelista e um baterista.

Entre os pratos mostrados pela influenciadora estava uma preparação com lagosta e legumes em molho cremoso, além de uma sobremesa de frutas tropicais, com pedaços de manga e maracujá. Ao provar o prato doce, Virginia brincou com os seguidores e comentou: “Tá bem tropical”, escreveu. Enquanto isso, amigos que estavam com ela optaram por sobremesas clássicas da culinária francesa, como profiteroles e crème brûlée.

A participação de Virginia no desfile da coleção Inverno 2026 da Balenciaga integra a programação da Paris Fashion Week, um dos principais eventos do calendário internacional da moda. A viagem marca a estreia da empresária brasileira na temporada internacional de moda, com uma agenda especial organizada pela própria marca, que inclui compromissos exclusivos, visita aos arquivos e a escolha do figurino para o desfile na principal loja da Balenciaga na capital francesa.

