18/03/2026
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Virginia veste os filhos com uniforme de Vini Jr. para assistir ao jogo do Real Madrid

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Virginia veste os filhos com uniforme de Vini Jr. para assistir ao jogo do Real Madrid

A influenciadora mostrou os preparativos para acompanhar a transmissão e exibiu os três filhos vestidos com o uniforme de Vini Jr., camisa 7 do Real Madrid

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Letícia Campos

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Virginia veste os filhos com uniforme de Vini Jr. para assistir ao jogo do Real Madrid
(Reprodução Instagram)

          Apesar de estar no Brasil, Virginia Fonseca não deixou de torcer pelo mozão, Vini Jr., no jogo do Real Madrid contra o Manchester City, pela Liga dos Campeões, na tarde desta terça-feira (17/3). A influenciadora mostrou os preparativos para acompanhar a transmissão e exibiu os três filhos vestidos com o uniforme do atacante, camisa 7 do clube espanhol.

          A empresária brincou sobre o estilo dos filhos com o ex-marido, Zé Felipe, principalmente com o de Maria Alice, que, além do uniforme, estava calçando um chinelo do personagem Stitch, da Disney. “Oxente, nega. O que é isso no seu pé?”, falou Virginia. Em seguida, a pequena apareceu correndo pela casa e reagiu: “Gente, eu não estou aguentando o look”, disse, rindo.

          Veja as fotos

          Reprodução/Instagram @virginia
          Virginia mostra os filhos torcendo por Vini JrReprodução/Instagram @virginia
          Reprodução: Instagram/@virginia
          Virginia Fonseca e os filhos curtindo dia na praiaReprodução: Instagram/@virginia
          Reprodução: Instagram/@virginia
          Virginia Fonseca e filhos em ensaio para o último ensaio técnico da Grande Rio neste domingo (8/2)Reprodução: Instagram/@virginia
          Reprodução: Instagram/@virginia
          Filhos de Virginia Fonseca usam camisetas com foto da mãe em ensaio da Grande RioReprodução: Instagram/@virginia

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          A influenciadora mostrou também Maria Flor e José Leonardo prontos para acompanhar o jogo, posando para uma foto cada.

          Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3 anos, e José Leonardo, de 1 ano, são frutos do casamento com o cantor Zé Felipe, que durou 5 anos. Atualmente, as crianças possuem guarda compartilhada entre os pais, e Virginia se divide entre Goiânia e Madri, na Espanha, onde mora o namorado, Vini Jr.

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          Tags:José Leonardo, Maria Alice, Maria Flor, Vini Jr., Virginia, Virginia Fonseca
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          Fonte: Portal Leo Dias

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