Virginia veste os filhos com uniforme de Vini Jr. para assistir ao jogo do Real Madrid

A influenciadora mostrou os preparativos para acompanhar a transmissão e exibiu os três filhos vestidos com o uniforme de Vini Jr., camisa 7 do Real Madrid

Apesar de estar no Brasil, Virginia Fonseca não deixou de torcer pelo mozão, Vini Jr., no jogo do Real Madrid contra o Manchester City, pela Liga dos Campeões, na tarde desta terça-feira (17/3). A influenciadora mostrou os preparativos para acompanhar a transmissão e exibiu os três filhos vestidos com o uniforme do atacante, camisa 7 do clube espanhol.

A empresária brincou sobre o estilo dos filhos com o ex-marido, Zé Felipe, principalmente com o de Maria Alice, que, além do uniforme, estava calçando um chinelo do personagem Stitch, da Disney. “Oxente, nega. O que é isso no seu pé?”, falou Virginia. Em seguida, a pequena apareceu correndo pela casa e reagiu: “Gente, eu não estou aguentando o look”, disse, rindo.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Virginia mostra os filhos torcendo por Vini Jr Reprodução/Instagram @virginia Virginia Fonseca e os filhos curtindo dia na praia Reprodução: Instagram/@virginia Virginia Fonseca e filhos em ensaio para o último ensaio técnico da Grande Rio neste domingo (8/2) Reprodução: Instagram/@virginia Filhos de Virginia Fonseca usam camisetas com foto da mãe em ensaio da Grande Rio Reprodução: Instagram/@virginia Voltar

Próximo

A influenciadora mostrou também Maria Flor e José Leonardo prontos para acompanhar o jogo, posando para uma foto cada.

Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3 anos, e José Leonardo, de 1 ano, são frutos do casamento com o cantor Zé Felipe, que durou 5 anos. Atualmente, as crianças possuem guarda compartilhada entre os pais, e Virginia se divide entre Goiânia e Madri, na Espanha, onde mora o namorado, Vini Jr.