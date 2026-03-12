O Fluminense sobrou no Norte do país! Na noite desta quinta-feira (12), o Tricolor das Laranjeiras não tomou conhecimento da pressão do Mangueirão lotado e venceu o Remo por 2 a 0, em partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Mesmo sem o seu principal maestro, Paulo Henrique Ganso (poupado pela comissão técnica), a equipe carioca demonstrou uma solidez tática impressionante, dominando as ações do jogo e não dando chances ao adversário. Com o apito final, a busca pela vitória do Fluminense hoje disparou entre os torcedores, que celebram não apenas os três pontos, mas o desempenho seguro fora de casa.

O ContilNet preparou o resumo de como o Fluminense construiu esse triunfo inquestionável e o que muda na classificação da Série A.

O Jogo: Controle absoluto e ataque letal

O roteiro do jogo foi ditado pelo Fluminense desde os primeiros minutos. Com Lucho Acosta na armação e a dupla Hércules e Martinelli garantindo a proteção da zaga, o Tricolor anulou as principais armas do Remo, que tentava explorar a velocidade de Yago Pikachu e Alef Manga, mas esbarrava em um sistema defensivo impecável liderado pelo goleiro Fábio.

A superioridade técnica logo se transformou em vantagem no placar. Com transições rápidas e precisas pelas pontas, o ataque tricolor foi letal. A movimentação de Canobbio abriu espaços cruciais na defesa paraense, e o faro de gol de John Kennedy fez a diferença para balançar as redes e garantir o 2 a 0 definitivo.

Foi uma exibição de gala: o time controlou a posse de bola no segundo tempo, frustrou os donos da casa e ditou o ritmo até o fim da partida, sem sofrer sustos.

Como fica a tabela do Brasileirão?

A vitória por 2 a 0 coroa uma rodada praticamente perfeita para o Fluminense, especialmente após a derrota do rival Palmeiras (que perdeu a invencibilidade) no Rio de Janeiro mais cedo.

Fluminense: Com o triunfo sem sofrer gols, o Tricolor melhora seu saldo, dá um salto gigantesco na tabela de classificação e se consolida no cobiçado G4, colando de vez na liderança do Campeonato Brasileiro.

Remo: O Leão Azul lamenta a derrota em casa e a dificuldade de furar o bloqueio carioca. A equipe paraense estaciona na tabela e precisará buscar a recuperação na próxima rodada para não se aproximar do Z4.

Fonte: Redação ContilNet Esportes