A noite paulistana desta quinta-feira (12) foi de festa no Canindé. Jogando fora do Morumbis, o São Paulo fez valer o mando de campo e o peso do seu elenco para bater a Chapecoense por 2 a 0, em partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o tropeço dos rivais diretos na rodada, a busca pela vitória do São Paulo hoje disparou nas redes, já que o resultado coloca o time comandado por Zubeldía de vez na briga pelo topo da tabela da Série A. O grande destaque da noite, como a torcida já esperava, foi o desempenho do ataque titular.

O ContilNet preparou o resumo de como o Tricolor construiu o resultado e o que muda na classificação.

O Jogo: Pressão desde o início e brilho do trio

O São Paulo começou a partida em um ritmo alucinante. Apoiado pela casa cheia no Canindé, o meio-campo formado por Marcos Antônio e Bobadilla dominou a posse de bola, sufocando as linhas defensivas da Chapecoense.

A pressão surtiu efeito aos 28 minutos do primeiro tempo. Após bela jogada individual de Lucas Moura pela ponta direita, a bola foi cruzada na medida para o artilheiro Calleri. O argentino subiu mais que a zaga catarinense e testou firme para o fundo das redes, abrindo o placar e explodindo a arquibancada.

No segundo tempo, a Chapecoense tentou sair mais para o jogo com Giovanni Augusto buscando acionar Neto Pessoa nos contra-ataques, mas esbarrou na sólida atuação da dupla de zaga Alan Franco e Sabino.

Aos 22 minutos da etapa final, veio o golpe de misericórdia. Em uma transição rápida puxada por Luciano, a bola sobrou limpa para Lucas Moura na entrada da área. O camisa 7 bateu colocado, no cantinho do goleiro Léo Vieira, fechando o placar em 2 a 0 e garantindo os três pontos.

Como fica a tabela do Brasileirão?

O resultado da noite tem um sabor especial para o torcedor tricolor, principalmente após a derrota do rival Palmeiras mais cedo.

São Paulo: Com a vitória de hoje, o Tricolor chega aos 13 pontos e dá um salto na tabela ficando na liderança. O próximo desafio será fora de casa, no fim de semana.

Chapecoense: O Verdão do Oeste permanece com seus problemas neste início de Brasileirão, estacionando no meio da tabela e ligando o sinal de alerta para não se aproximar da zona de rebaixamento.

🔴 Atenção Torcedor: A rodada pegou fogo e a tabela mudou completamente! Quer saber em qual posição o São Paulo terminou a noite e ver os resultados dos outros jogos? Acesse agora a página exclusiva do Brasileirão no ContilNet.

Fonte: Redação ContilNet Esportes