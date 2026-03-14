15/03/2026
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Vitória vence o Atlético-MG: Gols, resumo e tabela do Brasileirão (14)

Fuga do Z4! Leão da Barra suporta a pressão do Galo, é letal nos contra-ataques e garante vitória por 2 a 0 no Barradão. Veja como ficou a classificação do Brasileirão.

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Vitória x Atlético-MG

A noite deste sábado (14) foi de festa e alívio no Barradão. Em um confronto marcado pela eficiência no ataque, o Vitória vence o Atlético-MG por 2 a 0, em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com gols de Renato Kayzer e Erick, o Leão da Barra fez o dever de casa, superou a pressão inicial do adversário e deu um salto fundamental para se afastar da temida zona de rebaixamento (Z4).

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Do outro lado, o Galo volta para Belo Horizonte com um gosto amargo. Mesmo dominando a posse de bola e criando boas chances na primeira etapa, a equipe mineira esbarrou na forte marcação rubro-negra e despencou posições importantes na classificação do Brasileirão.

O ContilNet traz o resumo do jogão e o impacto direto desse resultado na tabela.

⚽ Como foi o jogo: Eficiência baiana contra pressão mineira

A partida começou com roteiro inverso ao esperado para os donos da casa. O Atlético-MG tomou as rédeas nos primeiros minutos, dominando o meio-campo e forçando o goleiro Arcanjo a trabalhar cedo, após uma grande finalização de Alan Franco logo aos quatro minutos.

No entanto, a eficiência do Vitória falou mais alto nas bolas paradas e nos contra-ataques:

  • O primeiro gol (Renato Kayzer): Mesmo em desvantagem no volume de jogo, o Leão abriu o placar em uma cobrança de falta venenosa. Renato Kayzer bateu rasteiro, a barreira do Galo abriu, e a bola surpreendeu o goleiro Everson, morrendo no fundo das redes.

  • O segundo gol (Erick): Aos 22 minutos da etapa final, o Vitória selou o caixão. Em um contra-ataque fulminante, Baralhas arrancou pela direita e deixou Erick em ótima condição. O atacante teve frieza para cortar Renan Lodi e bater no canto, sem chances de defesa para Everson.

O Atlético-MG seguiu pressionando na reta final do segundo tempo, mas o sistema defensivo do Vitória se fechou bem e garantiu os três pontos diante da sua torcida.

📊 Situação na tabela: Leão sobe e Galo cai

O resultado de 2 a 0 mudou drasticamente a vida das duas equipes neste início de Brasileirão. O Vitória, que iniciou a rodada flertando com o rebaixamento, deu uma arrancada espetacular.

  • O Vitória somou três pontos de ouro, chegou aos sete pontos no total e subiu impressionantes cinco posições, assumindo agora o 11º lugar.

  • O Atlético-MG, por sua vez, estacionou nos cinco pontos e sofreu uma queda brusca, caindo para a perigosa 15ª colocação.

Quer saber como ficaram os outros times após os jogos deste sábado? 🔴 Acesse agora a Tabela do Brasileirão atualizada em tempo real e confira a classificação completa da 6ª rodada!

Por: Redação

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