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Vitória x Atlético-MG: Onde assistir, horário e escalações para o duelo no Barradão

Tudo sobre o duelo no Barradão! Saiba onde assistir ao vivo, as prováveis escalações e como o Galo tenta superar desfalques na zaga para encarar o Vitória de Jair Ventura neste sábado (14).

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Vitória x Atlético-MG

O sábado (14) reserva um confronto de peso e muita tensão pelo Campeonato Brasileiro. A partir das 18h30 (horário de Brasília), a bola rola no gramado do Barradão, em Salvador, para o duelo entre Vitória e Atlético-MG.

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Na tarde desta sexta-feira, o Galo encerrou sua preparação na Cidade do Galo antes do embarque para a capital baiana. O grande desafio da comissão técnica atleticana para esta rodada será remontar o sistema defensivo, que sofre com baixas importantes. Do outro lado, o Leão da Barra, comandado por Jair Ventura, quer usar o fator casa e o calor da torcida para somar três pontos fundamentais na tabela.

O ContilNet traz os detalhes da transmissão e como as duas equipes devem ir a campo para este jogão.

📺 Onde assistir a Vitória x Atlético-MG ao vivo?

Para o torcedor que não puder comparecer ao Barradão, a partida terá transmissão exclusiva para todo o Brasil através do pay-per-view.

  • Onde assistir: Premiere

🐓 Como chega o Atlético-MG?

O Atlético-MG viaja para Salvador com a missão de buscar pontos fora de casa, mas a dor de cabeça está na defesa. Com desfalque confirmado na zaga titular, a comissão técnica realizou os últimos ajustes táticos testando variações no setor. A disputa por vagas segue aberta na lateral-direita entre Natanael e Ivan Román, e no miolo de zaga, onde Junior Alonso e Lyanco brigam pela titularidade ao lado de Ruan Tressoldi.

No ataque, a expectativa gira em torno da presença do ídolo Hulk, que pode iniciar a partida ou dar lugar a Dudu, formando o trio ofensivo com Cassierra e Cuello.

  • Provável escalação do Atlético-MG: Everson; Natanael (Ivan Román), Junior Alonso (Lyanco) e Ruan Tressoldi; Renan Lodi; Alan Franco, Victor Hugo (Tomás Perez) e Gustavo Scarpa; Cassierra, Cuello e Hulk (Dudu).

🦁 Como chega o Vitória?

Jogando em seus domínios, o Vitória do técnico Jair Ventura promete um time intenso e agressivo desde o primeiro minuto. A aposta do treinador rubro-negro é em um meio-campo combativo e um ataque de muita velocidade e força física, liderado pelo experiente Marinho, acompanhado de Mateuzinho e do centroavante Renato Kayzer.

Com o Barradão lotado, o Leão sabe que uma vitória contra um adversário do calibre do Atlético-MG pode ser o combustível ideal para a sequência do Brasileirão.

  • Provável escalação do Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Camutanga e Ramon; Caique, Gabriel Baralhas e Emmanuel Martínez; Marinho, Mateuzinho e Renato Kayzer.

  • Técnico: Jair Ventura.

📌 Ficha Técnica do Confronto

  • Jogo: Vitória x Atlético-MG

  • Data: Sábado, 14 de março

  • Horário: 18h30 (de Brasília)

  • Local: Estádio Manoel Barradas (Barradão), Salvador – BA

  • Transmissão: Premiere

🔴 Atenção Torcedor: O Brasileirão está pegando fogo e cada ponto importa! Quer saber como está a situação de Vitória e Atlético-MG na classificação antes da bola rolar no Barradão? Acesse agora a nossa página exclusiva no e confira a tabela atualizada em tempo real!

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