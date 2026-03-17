Viviane Araujo curte dia de folga com o filho em pracinha no Rio de Janeiro

A atriz compartilhou o momento descontraído com Joaquim e brincou: “Sujar faz bem e ele ama!”

Viviane Araujo aproveitou um momento de folga das gravações da novela “Três Graças” para curtir o filho, Joaquim, de três anos, em uma pracinha no Rio de Janeiro. Intérprete da personagem Consuelo na trama da Globo, a atriz compartilhou registros em que aparece se divertindo com o menino, incluindo uma brincadeira na gangorra.

Segundo a artista, o pequeno é fã de atividades ao ar livre e não se incomoda em se sujar durante as brincadeiras. “Sujar faz bem e ele ama! Poderia ser uma publi de sabão? Poderia, mas é só ele se sujando na pracinha mesmo”, escreveu Viviane, que optou por um visual mais confortável e sem maquiagem para o momento em família.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Viviane Araujo com o filho, Joaquim Reprodução / Instagram Viviane Araujo com o filho, Joaquim Reprodução / Instagram Joaquim, filho de Viviane Araujo Reprodução / Instagram Viviane Araujo com o filho, Joaquim Reprodução / Instagram Joaquim, filho de Viviane Araujo Reprodução / Instagram Viviane Araujo com o filho, Joaquim Reprodução / Instagram Voltar

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Joaquim é fruto do relacionamento da atriz com o empresário Guilherme Militão, com quem ela é casada desde 2021. O companheiro costuma demonstrar apoio à artista, especialmente durante o Carnaval, período em que ela cumpre uma agenda intensa e recebe frequentes declarações públicas de carinho.

Neste ano, Viviane marcou presença como rainha de bateria em três escolas de samba: a União Imperial, em Santos, a Mancha Verde, em São Paulo, e o Salgueiro, no Rio de Janeiro.