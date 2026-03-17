18/03/2026
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Viviane Araujo curte dia de folga com o filho em pracinha no Rio de Janeiro

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Viviane Araujo curte dia de folga com o filho em pracinha no Rio de Janeiro

A atriz compartilhou o momento descontraído com Joaquim e brincou: “Sujar faz bem e ele ama!”

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Eduardo Reis

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Viviane Araujo curte dia de folga com o filho em pracinha no Rio de Janeiro
Viviane Araujo com o filho, Joaquim (Reprodução / Instagram)

          Viviane Araujo aproveitou um momento de folga das gravações da novela “Três Graças” para curtir o filho, Joaquim, de três anos, em uma pracinha no Rio de Janeiro. Intérprete da personagem Consuelo na trama da Globo, a atriz compartilhou registros em que aparece se divertindo com o menino, incluindo uma brincadeira na gangorra.

          Segundo a artista, o pequeno é fã de atividades ao ar livre e não se incomoda em se sujar durante as brincadeiras. “Sujar faz bem e ele ama! Poderia ser uma publi de sabão? Poderia, mas é só ele se sujando na pracinha mesmo”, escreveu Viviane, que optou por um visual mais confortável e sem maquiagem para o momento em família.

          Veja as fotos

          Reprodução / Instagram
          Viviane Araujo com o filho, JoaquimReprodução / Instagram
          Reprodução / Instagram
          Viviane Araujo com o filho, JoaquimReprodução / Instagram
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          Joaquim, filho de Viviane AraujoReprodução / Instagram
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          Viviane Araujo com o filho, JoaquimReprodução / Instagram
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          Joaquim, filho de Viviane AraujoReprodução / Instagram
          Reprodução / Instagram
          Viviane Araujo com o filho, JoaquimReprodução / Instagram

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          Joaquim é fruto do relacionamento da atriz com o empresário Guilherme Militão, com quem ela é casada desde 2021. O companheiro costuma demonstrar apoio à artista, especialmente durante o Carnaval, período em que ela cumpre uma agenda intensa e recebe frequentes declarações públicas de carinho.

          Neste ano, Viviane marcou presença como rainha de bateria em três escolas de samba: a União Imperial, em Santos, a Mancha Verde, em São Paulo, e o Salgueiro, no Rio de Janeiro.

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          Tags:Viviane Araújo
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          Fonte: Portal Leo Dias

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