Vivianne Brafmann destaca que meditação e fases da lua são importantes para obter sucesso

O “Entre Astros” desta semana, na LeoDias TV, recebeu Vivianne Brafmann, a campeã da primeira edição do reality “O Aprendiz” no Brasil, em 2004. No bate-papo com Thiago Cordeiro, a empreendedora falou das ferramentas que utiliza para ter sucesso, incluindo meditação. A convidada também revelou o quanto as fases da lua influenciam decisões importantes, tanto na vida pessoal quanto profissional.

Segundo Viviane, ao ministrar treinamentos para executivas e empresárias, ela compartilha sua experiência pessoal. “Eu não consigo, Thiago, ensiná-las como se destacar no local de trabalho, como se destacar no mercado de trabalho, sem ensinar o que de fato eu uso, as ferramentas que eu utilizo pra chegar onde eu cheguei”, explicou. De acordo com a empreendedora, meditação e medicina ayurvédica fazem parte de sua rotina e também das dicas que dá em suas palestras.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Crédito: Portal LeoDias Vivianne Brafmann participou do programa “Entre Astros”, da LeoDias TV Crédito: Portal LeoDias Vivianne Brafmann participou do programa “Entre Astros”, da LeoDias TV Crédito: Portal LeoDias Vivianne Brafmann participou do programa “Entre Astros”, da LeoDias TV Crédito: Portal LeoDias Voltar

Próximo

Leia Também LeoDiasTV “Experiência claustrofóbica”: Aline Campos fala sobre entrar em reality antes do “BBB26” LeoDiasTV Mentor espiritual Alan Barbieri anuncia que está escrevendo livro psicografado Astrologia Dri Martini conta que passou anos acreditando ser do signo errado: “Não me sentia pertencente” LeoDiasTV No “Entre Astros”, Laura Keller conta detalhes de quando viu disco voador

Conhecida por ter sucesso profissional e vencer o reality show apresentado por Roberto Justus na Record, a convidada ainda conversou sobre sua relação com o calendário lunar. Viviane disse que acredita muito nas fases da lua e que sente tudo. “Se a lua impacta tanto, em tantos elementos da Terra, como que não vai impactar o meu sono, a minha alimentação, a minha digestão, os meus acordos contratuais?!”, destacou.