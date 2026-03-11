Vivianne Brafmann destaca que meditação e fases da lua são importantes para obter sucesso

O “Entre Astros” desta semana, na LeoDias TV, recebeu Vivianne Brafmann, a campeã da primeira edição do reality “O Aprendiz” no Brasil, em 2004. No bate-papo com Thiago Cordeiro, a empreendedora falou das ferramentas que utiliza para ter sucesso, incluindo meditação. A convidada também revelou o quanto as fases da lua influenciam decisões importantes, tanto na vida pessoal quanto profissional.
Segundo Viviane, ao ministrar treinamentos para executivas e empresárias, ela compartilha sua experiência pessoal. “Eu não consigo, Thiago, ensiná-las como se destacar no local de trabalho, como se destacar no mercado de trabalho, sem ensinar o que de fato eu uso, as ferramentas que eu utilizo pra chegar onde eu cheguei”, explicou. De acordo com a empreendedora, meditação e medicina ayurvédica fazem parte de sua rotina e também das dicas que dá em suas palestras.
Conhecida por ter sucesso profissional e vencer o reality show apresentado por Roberto Justus na Record, a convidada ainda conversou sobre sua relação com o calendário lunar. Viviane disse que acredita muito nas fases da lua e que sente tudo. “Se a lua impacta tanto, em tantos elementos da Terra, como que não vai impactar o meu sono, a minha alimentação, a minha digestão, os meus acordos contratuais?!”, destacou.