26/03/2026
ContilPop
Morre Dash Crofts aos 85 anos após complicações de cirurgia cardíaca
Ex-BBB vinte e seis Pedro Espindola reaparece e promete contar tudo em entrevista
Policial militar viraliza ao fazer tour em camburão climatizado
Contrato da Globo expõe suposta proteção aos participantes Alberto Cowboy e Jonas
Fernanda Montenegro posta foto rara com neto e celebra a terceira geração
Vivi expõe ataques sofridos por fãs de Juliano Floss após relatar abuso
Influenciadora Zoo viraliza após deixar comentário em foto do cantor Zé Felipe
Entenda o debate sobre plásticas após novas fotos de Noah Cyrus
Tainá Castro posta vídeo com reação de Éder Militão ao descobrir gravidez
Conheça o profissional brasileiro escolhido para filmar a série de Harry Potter

Você sabia? Roubo de sementes ajudou a derrubar a borracha brasileira

Caso é real, mas não explica tudo sozinho

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Roubo de sementes ajudou a derrubar a borracha brasileira
Roubo de sementes ajudou a derrubar a borracha brasileira/Foto: Reprodução

Em passagem pelo Acre, a influenciadora Marina Guaragna tem chamado atenção ao compartilhar com seus seguidores histórias pouco conhecidas do Brasil. Conhecida por produzir conteúdos educativos durante viagens, ela destacou um episódio histórico que marcou a economia amazônica: a saída de sementes de seringueira no século XIX.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

Durante a visita, Marina explicou o caso envolvendo o inglês Henry Wickham, que em 1876 coletou cerca de 70 mil sementes na Amazônia e as enviou ao Royal Botanic Gardens, Kew, em Londres. Parte do material foi cultivada e depois levada para colônias britânicas na Ásia, onde a produção passou a ocorrer em larga escala.

LEIA TAMBÉM:

Assuero Veronez é reeleito presidente da FAEAC para o quadriênio 2026-2030

Após denúncia, Vigilância Sanitária inspeciona carne da merenda escolar em Sena

Segundo a influenciadora, o episódio é frequentemente citado como um dos maiores casos de biopirataria. No entanto, ela ressalta que o declínio da borracha brasileira não ocorreu por um único fator. Na ocasião, países asiáticos adotaram um modelo de produção mais eficiente, com plantações organizadas e maior controle produtivo.

Além disso, questões como dificuldades logísticas na Amazônia, ausência de políticas industriais e falta de modernização contribuíram para a perda de espaço do Brasil no mercado internacional.

Com isso, em poucas décadas, a produção asiática passou a dominar o setor, impactando diretamente a economia da região amazônica.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.