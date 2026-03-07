08/03/2026
ContilPop
Timothée Chalamet vira alvo de críticas após comentário sobre balé e ópera
Ex-colega relembra derrota para Anitta em concurso infantil: “Ela já era uma poderosinha”
Anitta, Harry Styles, Ludmilla e mais novidades musicais da semana
Amigo revela como Britney Spears está após prisão e ida ao hospital
Com 88 anos, Jane Fonda revela segredo para longevidade e bem-estar
Por que O Agente Secreto vai estrear no streaming antes do previsto?
Modelo acreana Gaby Dobbins é indicada ao prêmio de Modelo do Ano no FFW Brasil; saiba como votar
Após sonho de ser médico, Davi Brito anuncia carreira como lutador de boxe
Britney Spears é levada ao hospital após prisão; confira os detalhes
Oscar 2026: disputa acirrada marca premiação a poucos dias da cerimônia

Voo da Gol com destino a Fernando de Noronha desvia rota após ameaça de bomba

Aeronave saiu de Guarulhos e mudou rota por medida preventiva de segurança.

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Voo da Gol com destino a Fernando de Noronha desvia rota após ameaça de bomba
Voo da Gol com destino a Fernando de Noronha desvia rota após ameaça de bomba/ Foto: Reprodução

Um voo da Gol Linhas Aéreas que saiu de Guarulhos com destino a Fernando de Noronha precisou alterar a rota e pousar no Aeroporto Internacional do Recife após uma possível ameaça à segurança da operação.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

Segundo a companhia aérea, a decisão de desviar o trajeto foi tomada pela tripulação como medida preventiva, seguindo os protocolos de segurança da aviação. A aeronave pousou em Recife sem intercorrências.

Após o pouso, equipes de emergência foram acionadas para acompanhar o procedimento de desembarque. Agentes da Polícia Federal e do Corpo de Bombeiros estiveram no local para garantir a segurança dos passageiros e da tripulação.

Todos os ocupantes deixaram a aeronave de forma tranquila e sem registro de incidentes. Em seguida, foi realizada uma vistoria detalhada no avião, nas bagagens e também nos passageiros.

LEIA TAMBÉM:

Influenciadora conta como saiu do Acre para morar nos EUA e revela que já foi decidida a não voltar

Moradores constroem ponte por conta própria em comunidade rural no interior do Acre

Cobra atravessa via urbana e chama atenção de motoristas em Rio Branco; veja vídeo

De acordo com a Polícia Federal, nenhum objeto suspeito foi encontrado, o que levou à conclusão de que a ameaça se tratava de um alerta falso.

Mesmo assim, as autoridades informaram que as investigações continuam para identificar a origem da comunicação que motivou o alerta de segurança.

Em nota, a Gol afirmou que decisões desse tipo são adotadas sempre que há qualquer indício de risco, destacando que a segurança das operações é a prioridade máxima da companhia.

A operação também foi acompanhada pela Aena, concessionária responsável pela administração do aeroporto, que confirmou que todos os passageiros desembarcaram com segurança após o pouso da aeronave.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.