Voo da Gol com destino a Fernando de Noronha desvia rota após ameaça de bomba

Um voo da Gol Linhas Aéreas que saiu de Guarulhos com destino a Fernando de Noronha precisou alterar a rota e pousar no Aeroporto Internacional do Recife após uma possível ameaça à segurança da operação.

Segundo a companhia aérea, a decisão de desviar o trajeto foi tomada pela tripulação como medida preventiva, seguindo os protocolos de segurança da aviação. A aeronave pousou em Recife sem intercorrências.

Após o pouso, equipes de emergência foram acionadas para acompanhar o procedimento de desembarque. Agentes da Polícia Federal e do Corpo de Bombeiros estiveram no local para garantir a segurança dos passageiros e da tripulação.

Todos os ocupantes deixaram a aeronave de forma tranquila e sem registro de incidentes. Em seguida, foi realizada uma vistoria detalhada no avião, nas bagagens e também nos passageiros.

De acordo com a Polícia Federal, nenhum objeto suspeito foi encontrado, o que levou à conclusão de que a ameaça se tratava de um alerta falso.

Mesmo assim, as autoridades informaram que as investigações continuam para identificar a origem da comunicação que motivou o alerta de segurança.

Em nota, a Gol afirmou que decisões desse tipo são adotadas sempre que há qualquer indício de risco, destacando que a segurança das operações é a prioridade máxima da companhia.

A operação também foi acompanhada pela Aena, concessionária responsável pela administração do aeroporto, que confirmou que todos os passageiros desembarcaram com segurança após o pouso da aeronave.