Um voo da Gol Linhas Aéreas que saiu de Guarulhos com destino a Fernando de Noronha teve o pouso alterado para o Aeroporto Internacional do Recife após uma possível ameaça à segurança da operação.

Passageiro tenta abrir porta de avião durante voo e é preso

De acordo com a companhia, a tripulação decidiu desviar a rota como medida preventiva. A aeronave pousou em Recife de forma segura e dentro dos protocolos de segurança.

Equipes de emergência, incluindo a Polícia Federal e o Corpo de Bombeiros, foram acionadas e acompanharam o desembarque dos passageiros e tripulantes, que ocorreu sem incidentes.

Após uma vistoria detalhada na aeronave, nas bagagens e nos passageiros, a Polícia Federal informou que nenhum objeto suspeito foi encontrado, caracterizando a ameaça como falsa.

As investigações continuam para identificar a origem da comunicação que levou ao alerta de segurança.

Em nota, a Gol afirmou que decisões desse tipo são tomadas para preservar a segurança das operações, considerada prioridade máxima pela companhia.

Acompanhe o portal BacciNotícias no Canal do WhatsApp

A concessionária Aena, responsável pela administração do aeroporto, informou que acompanhou toda a operação e confirmou que todos os passageiros desembarcaram com segurança.

Leia mais no BacciNotícias:

Influenciadora relata pânico em avião durante vendaval histórico: ‘Achei que ia morrer’

Avião com R$ 26 milhões em cocaína cai em fazenda no Maranhão

Avião reporta urgência e retorna a Viracopos minutos após decolar

O post Voo da Gol é desviado para Recife após ameaça de bomba apareceu primeiro em Bacci Noticias.