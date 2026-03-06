Vorcaro deu barco para a namorada, mas pedia para que não tirasse fotos

O banqueiro Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master, comentou em mensagens privadas trocadas com a namorada, a modelo Martha Graeff, que havia sido procurado por um jornalista interessado em saber se ele teria presenteado a companheira com um barco em Miami, nos Estados Unidos.

A conversa ocorreu em 26 de dezembro de 2024. Na mensagem, Vorcaro relatou o contato feito pelo repórter. “Amor. Acredita que repórter da Folha me ligou agora perguntando se eu tinha te dado um barco em mia [sic]”, escreveu. Poucos minutos depois, Martha respondeu surpresa: “Mentira. De onde veio isso? Ninguém sabe desse barco”.

Na sequência da conversa, o banqueiro contou que havia negado a informação ao jornalista e preferiu não aprofundar o assunto. Segundo ele, respondeu que a história era falsa e tentou encerrar a conversa. “Disse que era mentira para o repórter”, afirmou, acrescentando ainda que acreditava que a informação não seria publicada.

Dias antes desse episódio, o casal já havia falado sobre uma embarcação que estava sendo construída e que seria batizada com o nome “Martha”, em homenagem à modelo. A entrega do barco estaria prevista apenas para 2026.

Durante o diálogo, Vorcaro mencionou que teria recebido uma proposta milionária de um comprador do Oriente Médio interessado na embarcação. Segundo ele, o possível comprador teria oferecido 100 milhões de dólares de lucro para adquirir o barco ainda durante a construção, antes mesmo da entrega. “Um cara do Middle East ofereceu 100 mm de dólares de lucro pra levar o barco lá da Alemanha! Turma perdeu a noção”, escreveu.

Surpresa com o valor citado, Martha respondeu: “MEU DEUS”. O banqueiro, por sua vez, reforçou que não pretendia vender o presente. “Ninguém leva o Martha”, disse ele, referindo-se ao nome da embarcação.

A modelo chegou a comentar que o valor da proposta era impressionante e sugeriu que o casal poderia vender o barco e comprar outro depois. Vorcaro concordou que a oferta era “surreal”, mas explicou que a embarcação tinha características raras. Segundo ele, conseguir um novo barco com entrega rápida seria praticamente impossível, já que projetos semelhantes costumam levar até cinco anos para ficarem prontos.

O banqueiro também comparou o valor oferecido com o patrimônio do casal, afirmando que a quantia seria equivalente ao preço da casa onde vivem, incluindo reforma e mobília. Ainda assim, destacou que o projeto do barco era especial e que, segundo pessoas envolvidas na construção, tratava-se de uma das embarcações mais impressionantes produzidas pela fábrica na última década.

As mensagens entre Vorcaro e Martha Graeff fazem parte de um conjunto de conversas interceptadas pela Polícia Federal. Os registros obtidos pelas autoridades abrangem trocas realizadas entre fevereiro de 2024 e agosto de 2025; veja.

