05/03/2026
ContilPop
Vorcaro e Zettel são transferidos para penitenciária no Vale do Paraíba

Na manhã desta quinta (05), os dois percorreram cerca de 150 quilômetros até Potim em uma caminhonete adaptada para transporte de presos.

Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e o cunhado, Fabiano Zettel — Foto: Divulgação
Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e o cunhado, Fabiano Zettel/Foto: Divulgação

O banqueiro Daniel Vorcaro e o empresário e cunhado dele, Fabiano Zettel, já estão detidos na Penitenciária 2 de Potim, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo.

Os dois foram transferidos nesta quinta-feira (05) do Centro de Detenção Provisória de Guarulhos para a unidade, que fica no Vale do Paraíba, interior de São Paulo, segundo o portal g1.

Segundo o portal, durante a transferência, o banqueiro já vestia o uniforme fornecido pela penitenciária: calça cáqui e camiseta branca.

Ao chegar à unidade, Vorcaro foi colocado em cela de isolamento, procedimento padrão para novos detentos. Ele deve ser encaminhado ao pavilhão do regime fechado em até 10 dias.

O ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo Tribunal Federal, entendeu que o sistema penitenciário estadual é o mais adequado para os investigados ficarem presos, já que a PF não tem estrutura para manter presos indefinidamente

Por isso, cabe à Secretaria de Segurança Pública de São Paulo definir onde Vorcaro ficará detido. O motivo da transferência ainda não foi informado.

Vorcaro havia sido levado inicialmente para a Superintendência da Polícia Federal em São Paulo, no bairro da Lapa, ontem. À tarde, foi transferido para o CDP 2 de Guarulhos depois de passar por audiência de custódia na Justiça Federal, na capital.

Roger Abdelmassih e Sérgio Nahas também estão presos em Potim

Penitenciária 2 de Potim, em São Paulo — Foto: Reprodução/Google Street View

A Penitenciária 2 de Potim foi inaugurada em 2002 e abriga presos do regime fechado. A unidade tem capacidade para 844 detentos, mas atualmente mantém 472, segundo números oficiais.

Potim fica a 34 quilômetros de Tremembé, cidade que abriga presídios conhecidos por receber detentos envolvidos em crimes de grande repercussão.

Uma decisão recente do governo de São Paulo, porém, mudou o perfil da unidade de Tremembé. Parte dos presos foi transferida para a P2 de Potim, que passou a receber casos de maior repercussão.

Entre os presos na unidade estão investigados ou condenados em casos de repercussão nacional, como o ex-médico Roger Abdelmassih, o empresário Sérgio Nahas e Fernando Sastre, motorista do Porsche azul envolvido em um acidente fatal.

A prisão de Vorcaro faz parte da terceira fase da Operação Compliance Zero, autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF). A Polícia Federal investiga suspeitas de crimes como ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos.

