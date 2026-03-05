O banqueiro Daniel Vorcaro e o empresário e cunhado dele, Fabiano Zettel , já estão detidos na Penitenciária 2 de Potim, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo .

Os dois foram transferidos nesta quinta-feira (05) do Centro de Detenção Provisória de Guarulhos para a unidade, que fica no Vale do Paraíba, interior de São Paulo, segundo o portal g1.

Na manhã desta quinta (05), os dois percorreram cerca de 150 quilômetros até Potim em uma caminhonete adaptada para transporte de presos.

Segundo o portal, durante a transferência, o banqueiro já vestia o uniforme fornecido pela penitenciária: calça cáqui e camiseta branca.

Ao chegar à unidade, Vorcaro foi colocado em cela de isolamento, procedimento padrão para novos detentos. Ele deve ser encaminhado ao pavilhão do regime fechado em até 10 dias.

O ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo Tribunal Federal, entendeu que o sistema penitenciário estadual é o mais adequado para os investigados ficarem presos, já que a PF não tem estrutura para manter presos indefinidamente

Por isso, cabe à Secretaria de Segurança Pública de São Paulo definir onde Vorcaro ficará detido. O motivo da transferência ainda não foi informado.

Vorcaro havia sido levado inicialmente para a Superintendência da Polícia Federal em São Paulo, no bairro da Lapa, ontem. À tarde, foi transferido para o CDP 2 de Guarulhos depois de passar por audiência de custódia na Justiça Federal, na capital.

Roger Abdelmassih e Sérgio Nahas também estão presos em Potim

Penitenciária 2 de Potim, em São Paulo — Foto: Reprodução/Google Street View

A Penitenciária 2 de Potim foi inaugurada em 2002 e abriga presos do regime fechado. A unidade tem capacidade para 844 detentos, mas atualmente mantém 472, segundo números oficiais.

Potim fica a 34 quilômetros de Tremembé, cidade que abriga presídios conhecidos por receber detentos envolvidos em crimes de grande repercussão.

Uma decisão recente do governo de São Paulo, porém, mudou o perfil da unidade de Tremembé. Parte dos presos foi transferida para a P2 de Potim, que passou a receber casos de maior repercussão.

Entre os presos na unidade estão investigados ou condenados em casos de repercussão nacional, como o ex-médico Roger Abdelmassih, o empresário Sérgio Nahas e Fernando Sastre, motorista do Porsche azul envolvido em um acidente fatal.