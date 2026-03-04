04/03/2026
ContilPop
BBB 26: Breno e Juliano Floss planejam enganar brothers ao voltar à casa
Princesa Beatrice é citada como testemunha em e-mails sobre o caso Epstein
Filha de Doria está namorando filho de Pamela Anderson; saiba quem é o eleito
Horóscopo 2026: confira a previsão desta quarta-feira para seu signo
Breno faz ameaças e promete reviravolta no BBB 26 após ouvir planos de rivais
Gorillaz lança “The Mountain”, álbum introspectivo que mistura influências globais e reflexões sobre vida
Como está Valeria, namorada de Dinho, vocalista dos Mamonas Assassinas
Que horas começa a Lua de Sangue? Veja o melhor horário para observar o eclipse lunar
Com quase 4 mil lojas e atuação em 16 países, O Boticário é o maior varejo de beleza do mundo
Zendaya e Tom Holland se casaram, afirma estilista e amigo íntimo da atriz

Em mensagem, Vorcaro relata encontro com “Alexandre Moraes”

Daniel Vorcaro relatou à então noiva que iria se encontrar com “Alexandre Moraes” durante feriado

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Uma das menções de Vorcaro a “alexandre moraes” ocorreu às 17h22 do dia 19 de abril de 2025
Uma das menções de Vorcaro a “alexandre moraes” ocorreu às 17h22 do dia 19 de abril de 2025/Foto: Reprodução

Em mensagens interceptadas pela Polícia Federal e obtidas pela coluna, o empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, afirma ter se encontrado com uma pessoa chamada “Alexandre Moraes”. A conversa interceptada ocorreu entre Vorcaro e sua então noiva Martha Graeff em abril de 2025.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

A coluna procurou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes para confirmar se o encontro realmente aconteceu. A esposa do magistrado, a advogada Viviane Barci de Moraes, mantinha um contrato de R$ 129 milhões com o Banco Master. A coluna de Andreza Matais, do Metrópoles, revelou ainda que Moraes chegou a ir na casa de Vorcaro, em Brasília, ao menos duas vezes.

Uma das menções a “alexandre moraes” ocorreu às 17h22 do dia 19 de abril de 2025. Na ocasião, Vorcaro encaminha a seguinte mensagem: “To indo encontrar alexandre moraes aqui perto de casa”.

A segunda menção ocorre 10 dias depois. Vorcaro afirma, às 22h48 do dia 29/4, à então noiva que “to aqui nossa casa” e faz uma ligação de vídeo com a mulher. A chamada dura 2 minutos. Após o fim da ligação, Martha pergunta: “Quem era o primeiro cara?”

Vorcaro responde: “Alexandre moraes”.

“Morri”, prossegue Martha. “Ele gostou da casa amor!?? / Tá muito mais astral”.

Vorcaro completa: “Sin / Falou que e bem melhor / E ele adorava apto”

Por fim, a então noiva brinca: “Falou pra te agradar / Que vergonha eu tava de pijama”.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.