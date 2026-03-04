Em mensagens interceptadas pela Polícia Federal e obtidas pela coluna, o empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, afirma ter se encontrado com uma pessoa chamada “Alexandre Moraes”. A conversa interceptada ocorreu entre Vorcaro e sua então noiva Martha Graeff em abril de 2025.

A coluna procurou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes para confirmar se o encontro realmente aconteceu. A esposa do magistrado, a advogada Viviane Barci de Moraes, mantinha um contrato de R$ 129 milhões com o Banco Master. A coluna de Andreza Matais, do Metrópoles, revelou ainda que Moraes chegou a ir na casa de Vorcaro, em Brasília, ao menos duas vezes.

Uma das menções a “alexandre moraes” ocorreu às 17h22 do dia 19 de abril de 2025. Na ocasião, Vorcaro encaminha a seguinte mensagem: “To indo encontrar alexandre moraes aqui perto de casa”.

A segunda menção ocorre 10 dias depois. Vorcaro afirma, às 22h48 do dia 29/4, à então noiva que “to aqui nossa casa” e faz uma ligação de vídeo com a mulher. A chamada dura 2 minutos. Após o fim da ligação, Martha pergunta: “Quem era o primeiro cara?”

Vorcaro responde: “Alexandre moraes”.

“Morri”, prossegue Martha. “Ele gostou da casa amor!?? / Tá muito mais astral”.

Vorcaro completa: “Sin / Falou que e bem melhor / E ele adorava apto”

Por fim, a então noiva brinca: “Falou pra te agradar / Que vergonha eu tava de pijama”.