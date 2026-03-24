O BBB 26 chega à sua reta final com uma hegemonia clara, mas que começa a apresentar fissuras. Ana Paula Renault consolidou-se como a favorita ao prêmio de R$ 5 milhões, mas o “jogo ganho” está gerando um efeito colateral inesperado: o tédio da audiência.

Nesta terça-feira (24/03), o Paredão entre Juliano Floss, Gabriela e Jonas Sulzbach será o termômetro real desse desgaste.

De acordo com o colunista Lucas Pasin, no programa Agora Metrópoles, a previsibilidade das eliminações está fazendo com que o público busque “sacudir” a casa, atingindo diretamente os aliados da favorita.

O “Jogo Cômodo” de Juliano Floss

A análise aponta que Juliano Floss pode pagar o preço por sua postura discreta. Enquanto o grupo de Jonas Sulzbach e Alberto Cowboy se movimenta freneticamente e vence provas para sobreviver ao “trator” de Ana Paula, Juliano teria se acomodado na sombra do favoritismo da aliada.

“O público quer que o Jonas continue, porque é ele quem está movimentando. Se só um grupo ficar até a final, o programa fica chato”, avaliou Pasin.

Com informações do Metrópoles.

A Reação da Audiência

Faltando menos de um mês para a grande final, as enquetes indicam uma reviravolta. Embora Ana Paula ainda detenha a maior torcida, o público “sofá” e os entusiastas do caos parecem decididos a manter quem gera conflito e movimento, como Jonas, em detrimento de quem apenas segue o fluxo da favorita.

O que esperar do Paredão de hoje?

Se a saída de Juliano Floss se confirmar, o recado para Ana Paula Renault será claro: o favoritismo não é um escudo instransponível para seus aliados. A sobrevivência de Jonas Sulzbach, o principal antagonista do grupo dominante, daria um fôlego extra à narrativa de “perseguição” que o público de reality show tanto adora consumir.