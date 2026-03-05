O influencer Vovô Anesio sofreu um acidente doméstico e precisou ser levado ao hospital. O idoso fraturou o fêmur após tropeçar na cama enquanto caminhava pelo quarto.

Após passar por exames, os médicos constataram que Anésio precisará permanecer internado para passar por uma cirurgia. “O vovô tem 88 anos e possui algumas comorbidades, por isso este é um momento que exige muito cuidado, fé e serenidade”, informou a família em publicação no Instagram.

Os familiares também pediram orações aos seguidores. “Pedimos a todos que gostam do vovô Anésio, que acompanham nossa caminhada e que carregam carinho por nossa família, que nos ajudem em oração neste momento.”

Em outra postagem, a família compartilhou um vídeo do momento do acidente e aproveitou para fazer um alerta. “Situações assim acontecem em segundos, mas as consequências para um idoso podem ser muito sérias. Graças a Deus estávamos por perto e conseguimos prestar socorro rapidamente”, destacaram.

Veja o vídeo: