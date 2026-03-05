07/03/2026
ContilPop
Anitta, Harry Styles, Ludmilla e mais novidades musicais da semana
Amigo revela como Britney Spears está após prisão e ida ao hospital
Com 88 anos, Jane Fonda revela segredo para longevidade e bem-estar
Por que O Agente Secreto vai estrear no streaming antes do previsto?
Modelo acreana Gaby Dobbins é indicada ao prêmio de Modelo do Ano no FFW Brasil; saiba como votar
Após sonho de ser médico, Davi Brito anuncia carreira como lutador de boxe
Britney Spears é levada ao hospital após prisão; confira os detalhes
Oscar 2026: disputa acirrada marca premiação a poucos dias da cerimônia
Britney Spears é presa na Califórnia; saiba o motivo
Influenciadora diz que foi espancada por fisiculturista na frente da filha: “Me chutava”

Vídeo: Anesio, o vovô influencer, é internado após acidente doméstico

Vovô Anesio quebrou o quadril após tropeçar na cama. Vídeo do acidente foi compartilhado nas redes sociais

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Vovô Anesio quebrou o quadril após tropeçar na cama.
Vovô Anesio quebrou o quadril após tropeçar na cama/Foto: Reprodução

O influencer Vovô Anesio sofreu um acidente doméstico e precisou ser levado ao hospital. O idoso fraturou o fêmur após tropeçar na cama enquanto caminhava pelo quarto.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

Após passar por exames, os médicos constataram que Anésio precisará permanecer internado para passar por uma cirurgia. “O vovô tem 88 anos e possui algumas comorbidades, por isso este é um momento que exige muito cuidado, fé e serenidade”, informou a família em publicação no Instagram.

Os familiares também pediram orações aos seguidores. “Pedimos a todos que gostam do vovô Anésio, que acompanham nossa caminhada e que carregam carinho por nossa família, que nos ajudem em oração neste momento.”

Em outra postagem, a família compartilhou um vídeo do momento do acidente e aproveitou para fazer um alerta. “Situações assim acontecem em segundos, mas as consequências para um idoso podem ser muito sérias. Graças a Deus estávamos por perto e conseguimos prestar socorro rapidamente”, destacaram.

Veja o vídeo:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.