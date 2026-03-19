Wagner Moura no Oscar: Saiba o que o ator disse a Lázaro Ramos logo após perder o prêmio para Michael B. Jordan.

A cerimônia do Oscar 2026, realizada no último domingo (15/03), foi um marco para o cinema nacional. Wagner Moura, indicado como Melhor Ator pelo filme O Agente Secreto, não levou a estatueta que ficou com Michael B. Jordan, mas conquistou o respeito absoluto da crítica e do público. Nesta quarta-feira (18/03), seu amigo de longa data, Lázaro Ramos, revelou os bastidores da reação do ator após o evento.

Lázaro, que acompanhou Wagner em Los Angeles e atuou como “correspondente” informal dos bastidores, contou que a primeira frase do amigo ao sair do teatro foi um misto de alívio e gratidão.

“Eita, meu irmão, agora posso descansar”

Segundo Lázaro, Wagner estava visivelmente exausto após a intensa maratona de divulgação de O Agente Secreto nos Estados Unidos. “Ele estava muito feliz, mas nessa campanha ele cansou bastante. Tinha dia que ficava só um dia em casa. Foi lindo ver que, depois que acabou, ele celebrou”, revelou Lázaro ao Gshow.

Com informações do Metrópoles.

Orgulho Nacional e Polêmicas

A indicação de Wagner Moura gerou uma onda de apoio, mas também de divisões. Enquanto nomes como Bruno Mazzeo exaltaram o feito, figuras como o apresentador Ratinho e a influenciadora Bella Falconi usaram as redes sociais para criticar o ator por questões políticas e zombar da derrota.

Apesar dos ataques, a imprensa internacional classificou Moura como um dos “esnobados” da noite, ressaltando que sua performance foi uma das mais viscerais do ano.

Lázaro Ramos fez questão de reforçar o impacto do feito: “Mais uma vez um filme nosso, de língua portuguesa, contando a história do nosso país, tá indicado ao Oscar. Viva o cinema brasileiro!”.

O Agente Secreto

O filme que rendeu a indicação a Wagner Moura narra uma história densa e política, consolidando o ator como uma das faces mais influentes de Hollywood atualmente. Agora, após o “descanso” mencionado por Lázaro, a expectativa é que o ator retorne ao Brasil para novos projetos e celebrações.

