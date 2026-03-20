Conhecido por manter sua vida pessoal longe dos holofotes, o ator Wagner Moura se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais após um registro raro publicado por seu filho primogênito, Bem Moura, 19 anos.

A foto, compartilhada nesta quinta-feira (19/03), mostra pai e filho em um momento descontraído no espelho de um elevador.

Na legenda, o jovem se declarou ao astro de O Agente Secreto: “Te amo, pai. Pensando em você”. O post rapidamente viralizou, não apenas pelo carinho exposto, mas pela semelhança impressionante entre os dois, que foi o ponto alto dos comentários dos seguidores.

Perfil Reservado

Bem Moura segue os passos de discrição do pai. Seu perfil no Instagram conta com pouquíssimas publicações, sendo este clique um dos raros momentos em que abre a intimidade da família. Antes disso, ele havia compartilhado apenas registros de seu aniversário de 18 anos e bastidores de produções cinematográficas.

Com informações do Metrópoles.

A Família de Wagner Moura

Além de Bem, Wagner Moura é pai de Salvador (15 anos) e José (13 anos), frutos de seu casamento com a fotógrafa e jornalista Sandra Delgado. O ator, que recentemente esteve sob os holofotes da imprensa internacional após sua participação no Oscar, continua focado em novos projetos, incluindo uma adaptação de Virginia Woolf.

Para os fãs, ver o “capitão Nascimento” em um momento puramente paternal é um respiro em meio à agenda lotada de produções em Hollywood e no Brasil.