24/03/2026
ContilPop
Wagner Moura pode ganhar papel na franquia 007 após corrida ao Oscar
“Detento gato” explica como fãs o impediram de ter visitas na prisão
Fabricio Marta revela que sofreu pressão da Globo enquanto estava internado
Giulia Be e John Conor Kennedy se casam no civil em cerimônia íntima
Estrela de Emergência Radioativa Paulo Gorgulho protagonizou longa sobre o Césio em 1990
Nova fase de Gisele Bündchen inclui maternidade e exercícios ao ar livre
Sósia de Kylie Jenner revela cirurgia íntima após ter uma relação amorosa frustrada
Público detona Tadeu Schmidt nas redes sociais após polêmica no Sincerão do BBB
Netflix confirma Francesca Bridgerton como a grande protagonista da quinta temporada
SBT lamenta a morte de Roberto Marquis, o eterno Guarda Juju da Praça

Wagner Moura pode ganhar papel na franquia 007 após corrida ao Oscar

Ator brasileiro é o favorito para viver o novo vilão de James Bond; 26º filme da franquia terá direção de Denis Villeneuve e previsão de estreia para 2028

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Wagner Moura pode ganhar papel na franquia 007 após corrida ao Oscar
Reprodução

O talento brasileiro está mais próximo do que nunca de deixar sua marca definitiva na história do cinema de espionagem. Após uma temporada de premiações aclamada e uma indicação ao Oscar, Wagner Moura surge como um dos nomes mais fortes para interpretar o antagonista de James Bond no aguardado 26º filme da franquia 007. O ator, que já conquistou o mundo em produções como Narcos e Guerra Civil, estaria sendo observado de perto pelos produtores da Eon Productions.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

De acordo com o portal Metrópoles, o site especializado RadarOnline afirma que o carisma natural e a capacidade de Moura de transparecer perigo sem elevar a voz são os principais diferenciais que o colocam à frente de outros astros internacionais.

O Novo rumo da franquia 007

O próximo longa de James Bond promete um “reboot” estilístico, sendo o primeiro após a era Daniel Craig. A escolha de Wagner Moura se encaixaria no perfil de vilões originais e reconhecíveis, mas que ainda mantêm um ar de mistério para o grande público global.

  • Direção de Peso: O filme será comandado por Denis Villeneuve (de Duna e Blade Runner 2049), o que sugere uma abordagem mais densa e visualmente impactante.

  • Currículo de Vilão: Além de viver Pablo Escobar, o trabalho de Moura em Sr. & Sra. Smith e O Agente Secreto serviu como vitrine para sua versatilidade em papéis de alta tensão.

  • Concorrência: Apesar do favoritismo de Wagner Moura, nomes como Jean Dujardin e Christian Friedel também aparecem na lista de observação dos estúdios.

Detalhes da produção: 007 e Wagner Moura (2026)

Confira as informações consolidadas sobre o próximo capítulo da saga do espião britânico:

Categoria Informação Atualizada
Candidato a Vilão Wagner Moura (Brasil)
Diretor Confirmado Denis Villeneuve
Previsão de Estreia 2028
Status da Produção Pré-produção (Roteiro e Casting)
Candidatos a James Bond Jacob Elordi, Aaron Taylor-Johnson, Idris Elba
Destaque do Ator Carisma, perigo silencioso e aclamação no Oscar

A possível escalação de Wagner Moura é vista pela crítica como um movimento estratégico para trazer uma “ameaça original” ao universo Bond. Conforme publicado pelo Metrópoles, os produtores buscam atores que consigam dominar a cena com presença de espírito.

Se confirmado, o brasileiro se juntará ao seleto grupo de vilões lendários que enfrentaram o agente secreto mais famoso do mundo. Enquanto o martelo não é batido, a torcida no Brasil é grande para que o “Capitão Nascimento” agora comande o caos do outro lado da lei em Hollywood.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.