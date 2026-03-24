Wagner Moura pode ganhar papel na franquia 007 após corrida ao Oscar

O talento brasileiro está mais próximo do que nunca de deixar sua marca definitiva na história do cinema de espionagem. Após uma temporada de premiações aclamada e uma indicação ao Oscar, Wagner Moura surge como um dos nomes mais fortes para interpretar o antagonista de James Bond no aguardado 26º filme da franquia 007. O ator, que já conquistou o mundo em produções como Narcos e Guerra Civil, estaria sendo observado de perto pelos produtores da Eon Productions.

De acordo com o portal Metrópoles, o site especializado RadarOnline afirma que o carisma natural e a capacidade de Moura de transparecer perigo sem elevar a voz são os principais diferenciais que o colocam à frente de outros astros internacionais.

O Novo rumo da franquia 007

O próximo longa de James Bond promete um “reboot” estilístico, sendo o primeiro após a era Daniel Craig. A escolha de Wagner Moura se encaixaria no perfil de vilões originais e reconhecíveis, mas que ainda mantêm um ar de mistério para o grande público global.

Direção de Peso: O filme será comandado por Denis Villeneuve (de Duna e Blade Runner 2049 ), o que sugere uma abordagem mais densa e visualmente impactante.

Currículo de Vilão: Além de viver Pablo Escobar, o trabalho de Moura em Sr. & Sra. Smith e O Agente Secreto serviu como vitrine para sua versatilidade em papéis de alta tensão.

Concorrência: Apesar do favoritismo de Wagner Moura, nomes como Jean Dujardin e Christian Friedel também aparecem na lista de observação dos estúdios.

Detalhes da produção: 007 e Wagner Moura (2026)

Confira as informações consolidadas sobre o próximo capítulo da saga do espião britânico:

Categoria Informação Atualizada Candidato a Vilão Wagner Moura (Brasil) Diretor Confirmado Denis Villeneuve Previsão de Estreia 2028 Status da Produção Pré-produção (Roteiro e Casting) Candidatos a James Bond Jacob Elordi, Aaron Taylor-Johnson, Idris Elba Destaque do Ator Carisma, perigo silencioso e aclamação no Oscar

A possível escalação de Wagner Moura é vista pela crítica como um movimento estratégico para trazer uma “ameaça original” ao universo Bond. Conforme publicado pelo Metrópoles, os produtores buscam atores que consigam dominar a cena com presença de espírito.

Se confirmado, o brasileiro se juntará ao seleto grupo de vilões lendários que enfrentaram o agente secreto mais famoso do mundo. Enquanto o martelo não é batido, a torcida no Brasil é grande para que o “Capitão Nascimento” agora comande o caos do outro lado da lei em Hollywood.