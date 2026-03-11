12/03/2026
Wagner Moura será um dos apresentadores do Oscar 2026

Escrito por Agência Brasil
wagner-moura-sera-um-dos-apresentadores-do-oscar-2026


Logo Agência Brasil

O ator Wagner Moura será um dos apresentadores do Oscar 2026. O anúncio foi feito esta quarta-feira (11) pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos, organizadora da premição. A cerimônia será no próximo domingo (15).

O brasileiro concorre à estatueta de Melhor Ator pelo filme O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho. O longa disputa ainda nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Direção Elenco.

Apresentadores do Oscar 2026

A lista de profissionais do cinema que vão subir ao palco da cerimônia para anunciar a premiação inclui estrelas consagradas e novos nomes que ganharam destaque nos últimos anos. Veja abaixo:

  • Rose Byrne – concorre ao prêmio de Melhor Atriz por Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria (2025), de Mary Bronstein;
  • Nicole Kidman – venceu Oscar de Melhor Atriz em 2003 pela atuação em As Horas (2002), de Stephen Daldry;
  • Jimmy Kimmel – comediante, escritor, apresentador de televisão e produtor estadunidense;
  • Delroy Lindo – indicado a Melhor Ator Coadjuvante em Pecadores (2025), de Ryan Coogler;
  • Ewan McGregor – destacou-se em filmes como Moulin Rouge (2001), de Baz Luhrmann, e Trainspotting (1996), de Danny Boyle; 
  • Pedro Pascal – ator de séries como The Last of Us (2023), Game of Thrones (2011) e Narcos (2015), em que contracenou com Wagner Moura;
  • Bill Pullman – atuou em Independence Day (1996), de Roland Emmerich, e na minissérie Halston (2021);
  • Lewis Pullman – filho de Bill Pullman, com quem atuou em The Ballad of Lefty Brown (2017), de Jared Moshe;
  • Channing Tatum – atuou em filmes como como Magic Mike (2012), de Steven Soderbergh, e 21 Jump Street (2012), de Phil Lord e Chris Miller;
  • Sigourney Weaver – indicada a Melhor Atriz em 1987, por Aliens (1986), de James Cameron, e, em 1989, por Gorillas in the Mist (1988), de Michael Apted, e a Melhor Atriz Coadjuvante, por Working Girl (1988), de Mike Nichols, também em 1989.

 

Torcida brasileira

No Brasil, as expectativas para o Oscar são altas depois de, em 2025, o Brasil ter levado a estatueta de Melhor Filme Estrangeiro com Ainda Estou Aqui, de Walter Salles.

O longa brasileiro também coleciona prêmios na temporada, entre eles a Palma de Ouro de Melhor Direção no Festival de Cannes e o Globo de Ouro de Melhor Filme em Língua Não Inglesa. Nas duas premiações, Wagner Moura também saiu condecorado como melhor ator.

Usuários brasileiros inundaram a publicação da lista de apresentadores no Instagram com comentários celebrando a visibilidade do ator baiano.

