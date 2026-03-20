Uma declaração do ex-atacante e ídolo do Manchester United, Wayne Rooney, balançou o mundo do futebol nesta sexta-feira (20/03).

Em participação no canal The Overlap, o inglês abriu o jogo sobre a carreira de Neymar e foi enfático: para ele, o craque brasileiro nunca atingiu a prateleira mais alta do esporte, onde residem nomes como Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

“Eu gosto do Neymar, mas nunca o vi como um jogador de elite, como no nível de Messi e Cristiano Ronaldo, nesta categoria”, disparou o maior artilheiro da história dos Red Devils.

À Sombra de Messi

Para Rooney, o período de maior brilho de Neymar na Europa sua passagem pelo Barcelona foi marcado por uma dependência hierárquica que o impediu de ser o protagonista absoluto. “Acho que ele foi bem no Barcelona, mas ainda assim ficou ofuscado pelo Messi”, opinou o ex-jogador.

Com informações do Metrópoles.

A crítica de Rooney foca na consistência e no impacto global que definiram a “era de ouro” do futebol mundial nas últimas duas décadas, dominada pela dupla que soma 13 Bolas de Ouro.

Currículo de Peso

A opinião de Rooney carrega o peso de quem entende de gols e história. Com 253 gols pelo Manchester United e 53 pela Seleção Inglesa (segundo maior artilheiro da história do seu país), o “Shrek” é uma das vozes mais respeitadas da Premier League.

Enquanto Neymar se recupera de lesões e busca retomar o protagonismo no Al-Hilal e na Seleção Brasileira de Ancelotti, as palavras de Rooney servem como um termômetro de como o legado do camisa 10 é visto fora do Brasil.