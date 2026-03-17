WEG (WEGE3) aprova distribuição de R$ 420 milhões em JCP

A WEG (WEGE3) anunciou na noite desta terça-feira, 17, a aprovação de distribuição de juros sobre capital próprio (JCP) no valor total de R$ 420.091.554,01, correspondente a R$ 0,100121212 por ação.

O valor será distribuído aos titulares de ações escriturais em 20 de março de 2026. Então, de 23 de março de 2026 em diante, as ações serão negociadas “ex-juros sobre capital próprio”.

O pagamento de JCP está previsto para ocorrer em 10 de março de 2027 e será feito pelo valor líquido de R$ 0,082600000 por ação, já deduzido o imposto de renda na fonte de 17,5%.