Whindersson Nunes, especial de rock e mais: veja como curtir o fim de semana

Mais uma semana finalizando e você está pensando no que vai fazer pra curtir os dias de descanso? O ContilNet separou várias opções pra você desestressar com mais um Giro Cultural.

Sexta-feira

Whindersson Nunes chega ao Acre para turnê de seu novo espetáculo, “Isso Definitivamente Não É Um Culto”. As apresentações ocorrem na sexta-feira, sábado e domingo, 19, 20 e 21 de março, no Teatro da Ufac. Os ingressos podem ser garantidos pela plataforma Ingressomix.com.

Nesta sexta-feira também é dia de Brazin. A partir das 18h, o local recebe o Pagode do Brazin, com Camile Castro, Vibe 68 e Italim. As promoções de gin tropical por R$ 19,90 e Old Par por R$ 299,90 seguem até às 20h. A entrada é gratuita até às 21h. Os ingressos e convites podem ser adquiridos pela plataforma Sympla.

O Studio Beer, nesta sexta, será palco de um especial dedicado a três gigantes do rock: Deftones, Limp Bizkit e Rage Against the Machine., a partir das 23h. Os ingressos antecipados custam R$ 25,00 e podem ser adquiridos pelo contato (68) 99918-0386.

Aos amantes de filme japonês, preparem-se! O Consulado-Geral do Japão em Manaus, em parceria com a Fundação Japão e a Fundação de Cultura Elias Mansour, realiza a Mostra de Cinema Japonês na Filmoteca Acreana, nos dias 20 e 21 de março.

A programação inclui quatro filmes legendados em português, com gêneros entre drama, comédia, juventude e fantasia. A entrada é gratuita.

Os filmes exibidos serão:

Neko Ninja: aventuras de um ninja e seu gato mágico em uma trama de ação, magia e laços familiares;

aventuras de um ninja e seu gato mágico em uma trama de ação, magia e laços familiares; Oshin: a inspiradora história de uma jovem enfrentando desafios e superando adversidades;

a inspiradora história de uma jovem enfrentando desafios e superando adversidades; Lanchonete Kamome: um relato delicado sobre recomeços, amizade e o encanto da vida cotidiana;

um relato delicado sobre recomeços, amizade e o encanto da vida cotidiana; Kappa: o duende do Rio e o Sanpei: uma aventura fantástica com yokais, duendes e descobertas mágicas.

Sábado

O espetáculo é realizado pelo Coletivo Teatro Candeeiro, com texto de Aziz Bajur e direção de Elias Silva. A montagem traz uma história cheia de situações inesperadas, personagens marcantes e um humor que conversa muito com o nosso jeito brasileiro de ser. As apresentações acontecerão no sábado e domingo, 21 e 22 de março, no teatro de Arena do Sesc Centro, a partir das 19h30. Os ingressos custam 15 reais a meia e 30 reais a inteira e podem ser adquiridos através do Instagram @teatrocandeeiro ou pelo número: (68) 99282-2292.

Ainda no teatro, o grupo do Palhaço Tenorino (GPT) apresenta o Espetáculo Os Saltimbancos. Em comemoração aos 35, o grupo realiza a montagem do espetáculo apresentado em 1998, agora com os filhos encenando personagens que os pais fizeram há décadas. A apresentação acontece no sábado e domingo, 21 e 22 de março, às 17h, na Usina de Arte João Donato. A entrada, que é gratuita, será por ordem de chegada e após a lotação do teatro, não será permitida a entrada de mais pessoas. A organização recomenda chegar cedo.

Deu churrasco no samba! O Bar da Piscina da AABB recebe, das 15h às 18h, os cantores Brunno Damasceno, Samba da Cá e Samba Groove, com churrasco liberado.

No sábado, a partir das 18h, acontece a Mistura de A a Z: Pagodinho do Edil, Vibe 68 e Italim no Brazin. As promoções de caipirinha em dobro e campari por R$ 99,90 são até às 20h. A entrada é gratuita até às 21h. Os convites e ingressos estão disponíveis na Plataforma Sympla.

Domingo

A 1ª edição do Cultura na Praça será realizada neste domingo. O evento terá inicio às 16h, no coreto da Praça Povos da Floresta, em Rio Branco. O projeto promete reunir arte, música e manifestações culturais, sendo gratuito e aberto a todas as idades.