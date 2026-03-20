Whindersson Nunes se rende ao sabor da baixaria e visita o Parque Chico Mendes

O humorista Whindersson Nunes, que está no Acre para shows da turnê ‘Isso definitivamente não é um culto’, visitou outro ponto turístico e cultural do Estado. Desta vez, Whindersson esteve no Parque Ambiental Chico Mendes, em Rio Branco.

LEIA TAMBÉM: No Acre para shows, Whindersson exalta história dos “Soldados da Borracha”

Whindersson visitou o Parque, registrou alguns dos animais, árvores típicas da região, e a visita no espaço destinado à história do ambientalista acreano que dá nome ao espaço.

O artista divulgou imagens do passeio em seu perfil no Instagram. Além da visita ao Parque, Whindersson também comeu da famosa baixaria, prato típico do Acre, feito com cuscuz, carne moída, ovos, tomate e cheiro verde.

As três apresentações do humorista acontecem no Teatro da Universidade Federal do Acre (Ufac), nos dias 19, 20 e 21 de março.

Na última quinta-feira (19), Whindersson visitou o Museu da Borracha, conheceu a história do ciclo da borracha no estado e entendeu a conexão do Acre com o Nordeste, região onde o artista nasceu.