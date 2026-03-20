20/03/2026
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Whindersson Nunes se rende ao sabor da baixaria e visita o Parque Chico Mendes

Whindersson está no Acre para uma turnê de apresentações na Ufac

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Whindersson visitou o Parque Chico Mendes e o espaço que conta história do ambientalista
Whindersson visitou o Parque Chico Mendes e o espaço que conta história do ambientalista/Foto: Reprodução

O humorista Whindersson Nunes, que está no Acre para shows da turnê ‘Isso definitivamente não é um culto’, visitou outro ponto turístico e cultural do Estado. Desta vez, Whindersson esteve no Parque Ambiental Chico Mendes, em Rio Branco.

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LEIA TAMBÉM: No Acre para shows, Whindersson exalta história dos “Soldados da Borracha”

Whindersson visitou o Parque, registrou alguns dos animais, árvores típicas da região, e a visita no espaço destinado à história do ambientalista acreano que dá nome ao espaço.

Whindersson visitou o Parque Chico Mendes e o espaço que conta história do ambientalista

Whindersson visitou o Parque Chico Mendes e o espaço que conta história do ambientalista/Foto: Reprodução

O artista divulgou imagens do passeio em seu perfil no Instagram. Além da visita ao Parque, Whindersson também comeu da famosa baixaria, prato típico do Acre, feito com cuscuz, carne moída, ovos, tomate e cheiro verde.

No Instagram, Whindersson registrou um prato de baixaria

No Instagram, Whindersson registrou um prato de baixaria/Foto: Reprodução

As três apresentações do humorista acontecem no Teatro da Universidade Federal do Acre (Ufac), nos dias 19, 20 e 21 de março.

Na última quinta-feira (19), Whindersson visitou o Museu da Borracha, conheceu a história do ciclo da borracha no estado e entendeu a conexão do Acre com o Nordeste, região onde o artista nasceu.

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