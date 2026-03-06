07/03/2026
Xamã abre o jogo sobre relação com Sophie Charlotte após término do namoro: “Foi incrível”

Escrito por Portal Leo Dias
Xamã marcou presença na festa do elenco de “Três Graças”, realizada no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (5/3) e abiu o jogo ao falar sobre o fim do relacionamento com Sophie Charlotte. Em conversa com o portal LeoDias, representado por Monque Arruda, o cantor ressaltou seu respeito pela atriz, com quem terminou a relação durante o Carnaval.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

O ator adiantou detalhes da turnê que vai fazer em parceria com Belo. Eles vão se unir em shows para celebrar “Três Graças”, novela das 21h, da Globo, que participam.

“Então, a gente está se preparando para poder fazer as músicas. Pegando a galera que faz música também, repertório do Belo, algumas músicas que eu tenho também para poder trazer para o repertório. A gente está se divertindo no processo, vai ser maneiro. Vai ser uma mistura, igual “Três Graças”. Uma mistura de tudo um pouquinho”, disse.

O cantor ainda falou da importância de atuar em uma obra do autor Agnaldo Silva. “Incrível o personagem teve todas essas metamorfoses, conseguindo explorar não só o estereótipo do bandido”, avaliou.

“Outras camadas que falam sobre a ausência, a paternidade e foi muito bacana poder fazer esse personagem, principalmente com essa percepção do Agnaldo. Foi incrível”, completou o artista.

O artista, que confirmou o fim do namoro com Sophie Charlotte no Carnaval deste ano, ainda abriu o jogo sobre a atual relação com a atriz. “A gente é muito amigo, a gente se troca bastante e faz bastante cenas juntos ainda. Então é muito importante, eu respeito muito ela e foi muito incrível poder ter tido essa relação com ela. E vamos seguindo, é isso mesmo”, declarou o músico, que ainda reforçou: “Estou solteiro.”

