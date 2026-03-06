Xamã abre o jogo sobre relação com Sophie Charlotte após término do namoro: “Foi incrível”

Xamã marcou presença na festa do elenco de “Três Graças”, realizada no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (5/3) e abiu o jogo ao falar sobre o fim do relacionamento com Sophie Charlotte. Em conversa com o portal LeoDias, representado por Monque Arruda, o cantor ressaltou seu respeito pela atriz, com quem terminou a relação durante o Carnaval.

O ator adiantou detalhes da turnê que vai fazer em parceria com Belo. Eles vão se unir em shows para celebrar “Três Graças”, novela das 21h, da Globo, que participam.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Sophie Charlotte e Xamã Foto: Anderson Bordê/AgNews Xamã fará show gratuito em Campo Grande, no RJ, em novembro Reprodução Xamã e Sophie Charlotte – Foto: Reprodução/Instagram Sophie Charlotte e Xamã – Foto: Reprodução/Instagram Sophie Charlotte e Xamã Foto/Instagram Voltar

Próximo

Leia Também Famosos Acabou! Xamã e Sophie Charlotte terminaram o relacionamento, confirma assessoria Esportes “Hoje é difícil imaginar o Brasil campeão da Copa”, diz Ronaldo sobre Seleção Famosos “Pega geral”: amigo de Medina critica Yasmin Brunet após rumores de affair com MC Daniel Carla Bittencourt “Três Graças” corrige rota, aposta em realismo e impõe limites à circulação policial na Chacrinha

“Então, a gente está se preparando para poder fazer as músicas. Pegando a galera que faz música também, repertório do Belo, algumas músicas que eu tenho também para poder trazer para o repertório. A gente está se divertindo no processo, vai ser maneiro. Vai ser uma mistura, igual “Três Graças”. Uma mistura de tudo um pouquinho”, disse.

O cantor ainda falou da importância de atuar em uma obra do autor Agnaldo Silva. “Incrível o personagem teve todas essas metamorfoses, conseguindo explorar não só o estereótipo do bandido”, avaliou.

“Outras camadas que falam sobre a ausência, a paternidade e foi muito bacana poder fazer esse personagem, principalmente com essa percepção do Agnaldo. Foi incrível”, completou o artista.

O artista, que confirmou o fim do namoro com Sophie Charlotte no Carnaval deste ano, ainda abriu o jogo sobre a atual relação com a atriz. “A gente é muito amigo, a gente se troca bastante e faz bastante cenas juntos ainda. Então é muito importante, eu respeito muito ela e foi muito incrível poder ter tido essa relação com ela. E vamos seguindo, é isso mesmo”, declarou o músico, que ainda reforçou: “Estou solteiro.”