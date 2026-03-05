A Microsoft paralisou a comunidade gamer nesta quinta-feira (5/3) ao detalhar as novidades que chegam ao catálogo do Xbox Game Pass em março de 2026. Com uma estratégia agressiva para consolidar o serviço, a empresa confirmou a entrada de títulos “AAA” e o lançamento mais aguardado da década no cenário independente: Hollow Knight: Silksong.

As adições começaram já nesta quarta-feira (4) com a chegada do simulador de velocidade EA Sports F1 25. No entanto, o ápice do mês acontece na próxima semana, quando a metrópole futurista de Night City e o reino de Pharloom estarão acessíveis sem custos adicionais para os assinantes.

Datas de Lançamento e Títulos Confirmados

O cronograma de março foi planejado para manter os jogadores engajados durante todo o mês, com lançamentos distribuídos estrategicamente.

EA Sports F1 25 (Disponível): O título de elite do automobilismo já pode ser jogado em todos os níveis de assinatura.

Cyberpunk 2077 (10 de Março): O RPG da CD Projekt RED chega ao serviço em sua versão definitiva, incluindo todas as melhorias de performance para consoles de nova geração.

Hollow Knight: Silksong (12 de Março): A aguardada sequência da Team Cherry estreia diretamente no catálogo (Day One), sendo o título mais cobiçado pelos fãs de metroidvania.

Agenda do Xbox Game Pass: Março 2026

Confira a lista detalhada dos games que estarão disponíveis para console, PC e Cloud Gaming nas próximas semanas.

Jogo Data de Estreia Plataformas Nível de Assinatura EA Sports F1 25 04 de Março Console, PC, Cloud Ultimate / PC / Standard Cyberpunk 2077 10 de Março Console, Cloud Ultimate Hollow Knight: Silksong 12 de Março Console, PC, Cloud Ultimate / PC / Standard Indies Selecionados 20 de Março PC Todos os níveis

A inclusão de Hollow Knight: Silksong encerra anos de expectativa dos jogadores e marca um ponto de virada para o Xbox Game Pass em 2026. Com a adição de Cyberpunk 2077, a Microsoft reforça sua biblioteca com experiências de longa duração, garantindo que o final do primeiro trimestre seja um dos períodos mais rentáveis para os usuários do ecossistema Xbox.

Com Cyberpunk 2077 e Hollow Knight, Xbox anuncia novos jogos para o Game Pass em março:

Final Fantasy III (nuvem, Xbox Series X|S e PC) – já disponível

Kingdom Come: Deliverance II (nuvem, Xbox Series X|S e PC) – já disponível

to a T (nuvem, Xbox Series X|S e PC) – 4 de março (disponível somente no plano Premium)

(disponível somente no plano Premium) EA Sports F1 25 (nuvem, Xbox Series X|S e PC) – 4 de março

Planet of Lana II: Children of the Leaf (nuvem, Xbox Series X|S, portátil e PC) – 5 de março

Construction Simulator (nuvem, console e PC) – 10 de março

Cyberpunk 2077 (nuvem e console) – 10 de março

Hollow Knight: Silksong (nuvem, console, portátil e PC) – 12 de março (disponível somente no plano Premium)

(disponível somente no plano Premium) DreamWorks A Casa Mágica da Gabby: Prontos para Festa (nuvem, Xbox Series X|S e PC) – 17 de março

Cyberpunk 2077, F1 25 e Hollow Knight: Silksong são os destaques do mês no Game Pass — Foto: Reprodução/Microsoft

Call Of Duty: Warzone – Veja o pacote de benefícios para assinantes Game Pass

Além dos jogos gratuitos que entrarão para o catálogo do Xbox Game Pass, o mês de março também traz novidades aos jogadores de Call Of Duty: Warzone. Sendo assim, haverá novo modo grátis inspirado no Blackout — Ambientado no mapa Avalon, cada partida começa em igualdade de condições. Durante a gameplay a Microsoft oferece os seguintes recursos no pacote de benefícios:

Pele do operador

4x Projetos de Armas

2x Amuletos de Arma

Golpe final

Emblema

2 adesivos de arma

Spray

Token 2XP (1 hora)

Novo modo de batalha também estará disponível para o Call of Duty: Warzone no Game Pass com benefícios exclusivos — Foto: Divulgação/Call of Duty

Confira os jogos que deixarão o Game Pass em março

Nem tudo são flores para os assinantes do serviço oferecido pela Microsoft. Portanto, a partir do dia 15 de março, seis jogos sairão da plataforma; este é o momento ideal para correr e se aventurar nos títulos que vão dar adeus ao Game Pass. Dentre os jogos listados, estão:

Bratz: Ritmo e Estilo — Nuvem, consoles e PC

Enter the Gungeon — Nuvem, consoles e PC

F1 23 — Nuvem, consoles e PC

He is Coming — PC

Lightyear Frontier — Nuvem, consoles e PC

Mythwrecked: Ambrosia Island — Nuvem, consoles e PC

Fonte: Tech Tudo

Redigido por: ContilNet