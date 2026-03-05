07/03/2026
Com Cyberpunk 2077 e Silksong, Xbox Game Pass anuncia catálogo em março

Microsoft revela lista bombástica de jogos para o final do primeiro trimestre de 2026; EA Sports F1 25 já está disponível para os assinantes de todos os níveis

Cyberpunk 2077 chega ao catálogo do Game Pass no dia 10 de março — Foto: Reprodução/Steam

A Microsoft paralisou a comunidade gamer nesta quinta-feira (5/3) ao detalhar as novidades que chegam ao catálogo do Xbox Game Pass em março de 2026. Com uma estratégia agressiva para consolidar o serviço, a empresa confirmou a entrada de títulos “AAA” e o lançamento mais aguardado da década no cenário independente: Hollow Knight: Silksong.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

As adições começaram já nesta quarta-feira (4) com a chegada do simulador de velocidade EA Sports F1 25. No entanto, o ápice do mês acontece na próxima semana, quando a metrópole futurista de Night City e o reino de Pharloom estarão acessíveis sem custos adicionais para os assinantes.

Datas de Lançamento e Títulos Confirmados

O cronograma de março foi planejado para manter os jogadores engajados durante todo o mês, com lançamentos distribuídos estrategicamente.

  • EA Sports F1 25 (Disponível): O título de elite do automobilismo já pode ser jogado em todos os níveis de assinatura.

  • Cyberpunk 2077 (10 de Março): O RPG da CD Projekt RED chega ao serviço em sua versão definitiva, incluindo todas as melhorias de performance para consoles de nova geração.

  • Hollow Knight: Silksong (12 de Março): A aguardada sequência da Team Cherry estreia diretamente no catálogo (Day One), sendo o título mais cobiçado pelos fãs de metroidvania.

Agenda do Xbox Game Pass: Março 2026

Confira a lista detalhada dos games que estarão disponíveis para console, PC e Cloud Gaming nas próximas semanas.

Jogo Data de Estreia Plataformas Nível de Assinatura
EA Sports F1 25 04 de Março Console, PC, Cloud Ultimate / PC / Standard
Cyberpunk 2077 10 de Março Console, Cloud Ultimate
Hollow Knight: Silksong 12 de Março Console, PC, Cloud Ultimate / PC / Standard
Indies Selecionados 20 de Março PC Todos os níveis

A inclusão de Hollow Knight: Silksong encerra anos de expectativa dos jogadores e marca um ponto de virada para o Xbox Game Pass em 2026. Com a adição de Cyberpunk 2077, a Microsoft reforça sua biblioteca com experiências de longa duração, garantindo que o final do primeiro trimestre seja um dos períodos mais rentáveis para os usuários do ecossistema Xbox.

Com Cyberpunk 2077 e Hollow Knight, Xbox anuncia novos jogos para o Game Pass em março:

  • Final Fantasy III (nuvem, Xbox Series X|S e PC) – já disponível
  • Kingdom Come: Deliverance II (nuvem, Xbox Series X|S e PC) – já disponível
  • to a T (nuvem, Xbox Series X|S e PC) – 4 de março (disponível somente no plano Premium)
  • EA Sports F1 25 (nuvem, Xbox Series X|S e PC) – 4 de março
  • Planet of Lana II: Children of the Leaf (nuvem, Xbox Series X|S, portátil e PC) – 5 de março
  • Construction Simulator (nuvem, console e PC) – 10 de março
  • Cyberpunk 2077 (nuvem e console) – 10 de março
  • Hollow Knight: Silksong (nuvem, console, portátil e PC) – 12 de março (disponível somente no plano Premium)
  • DreamWorks A Casa Mágica da Gabby: Prontos para Festa (nuvem, Xbox Series X|S e PC) – 17 de março
Cyberpunk 2077, F1 25 e Hollow Knight: Silksong são os destaques do mês no Game Pass — Foto: Reprodução/Microsoft
Call Of Duty: Warzone – Veja o pacote de benefícios para assinantes Game Pass

Além dos jogos gratuitos que entrarão para o catálogo do Xbox Game Pass, o mês de março também traz novidades aos jogadores de Call Of Duty: Warzone. Sendo assim, haverá novo modo grátis inspirado no Blackout — Ambientado no mapa Avalon, cada partida começa em igualdade de condições. Durante a gameplay a Microsoft oferece os seguintes recursos no pacote de benefícios:

  • Pele do operador
  • 4x Projetos de Armas
  • 2x Amuletos de Arma
  • Golpe final
  • Emblema
  • 2 adesivos de arma
  • Spray
  • Token 2XP (1 hora)
Novo modo de batalha também estará disponível para o Call of Duty: Warzone no Game Pass com benefícios exclusivos — Foto: Divulgação/Call of Duty
Confira os jogos que deixarão o Game Pass em março

Nem tudo são flores para os assinantes do serviço oferecido pela Microsoft. Portanto, a partir do dia 15 de março, seis jogos sairão da plataforma; este é o momento ideal para correr e se aventurar nos títulos que vão dar adeus ao Game Pass. Dentre os jogos listados, estão:

  • Bratz: Ritmo e Estilo — Nuvem, consoles e PC
  • Enter the Gungeon — Nuvem, consoles e PC
  • F1 23 — Nuvem, consoles e PC
  • He is Coming — PC
  • Lightyear Frontier — Nuvem, consoles e PC
  • Mythwrecked: Ambrosia Island — Nuvem, consoles e PC

Fonte: Tech Tudo

