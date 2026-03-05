A Microsoft paralisou a comunidade gamer nesta quinta-feira (5/3) ao detalhar as novidades que chegam ao catálogo do Xbox Game Pass em março de 2026. Com uma estratégia agressiva para consolidar o serviço, a empresa confirmou a entrada de títulos “AAA” e o lançamento mais aguardado da década no cenário independente: Hollow Knight: Silksong.
As adições começaram já nesta quarta-feira (4) com a chegada do simulador de velocidade EA Sports F1 25. No entanto, o ápice do mês acontece na próxima semana, quando a metrópole futurista de Night City e o reino de Pharloom estarão acessíveis sem custos adicionais para os assinantes.
Datas de Lançamento e Títulos Confirmados
O cronograma de março foi planejado para manter os jogadores engajados durante todo o mês, com lançamentos distribuídos estrategicamente.
EA Sports F1 25 (Disponível): O título de elite do automobilismo já pode ser jogado em todos os níveis de assinatura.
Cyberpunk 2077 (10 de Março): O RPG da CD Projekt RED chega ao serviço em sua versão definitiva, incluindo todas as melhorias de performance para consoles de nova geração.
Hollow Knight: Silksong (12 de Março): A aguardada sequência da Team Cherry estreia diretamente no catálogo (Day One), sendo o título mais cobiçado pelos fãs de metroidvania.
Agenda do Xbox Game Pass: Março 2026
Confira a lista detalhada dos games que estarão disponíveis para console, PC e Cloud Gaming nas próximas semanas.
|Jogo
|Data de Estreia
|Plataformas
|Nível de Assinatura
|EA Sports F1 25
|04 de Março
|Console, PC, Cloud
|Ultimate / PC / Standard
|Cyberpunk 2077
|10 de Março
|Console, Cloud
|Ultimate
|Hollow Knight: Silksong
|12 de Março
|Console, PC, Cloud
|Ultimate / PC / Standard
|Indies Selecionados
|20 de Março
|PC
|Todos os níveis
A inclusão de Hollow Knight: Silksong encerra anos de expectativa dos jogadores e marca um ponto de virada para o Xbox Game Pass em 2026. Com a adição de Cyberpunk 2077, a Microsoft reforça sua biblioteca com experiências de longa duração, garantindo que o final do primeiro trimestre seja um dos períodos mais rentáveis para os usuários do ecossistema Xbox.
Com Cyberpunk 2077 e Hollow Knight, Xbox anuncia novos jogos para o Game Pass em março:
- Final Fantasy III (nuvem, Xbox Series X|S e PC) – já disponível
- Kingdom Come: Deliverance II (nuvem, Xbox Series X|S e PC) – já disponível
- to a T (nuvem, Xbox Series X|S e PC) – 4 de março (disponível somente no plano Premium)
- EA Sports F1 25 (nuvem, Xbox Series X|S e PC) – 4 de março
- Planet of Lana II: Children of the Leaf (nuvem, Xbox Series X|S, portátil e PC) – 5 de março
- Construction Simulator (nuvem, console e PC) – 10 de março
- Cyberpunk 2077 (nuvem e console) – 10 de março
- Hollow Knight: Silksong (nuvem, console, portátil e PC) – 12 de março (disponível somente no plano Premium)
- DreamWorks A Casa Mágica da Gabby: Prontos para Festa (nuvem, Xbox Series X|S e PC) – 17 de março
Além dos jogos gratuitos que entrarão para o catálogo do Xbox Game Pass, o mês de março também traz novidades aos jogadores de Call Of Duty: Warzone. Sendo assim, haverá novo modo grátis inspirado no Blackout — Ambientado no mapa Avalon, cada partida começa em igualdade de condições. Durante a gameplay a Microsoft oferece os seguintes recursos no pacote de benefícios:
- Pele do operador
- 4x Projetos de Armas
- 2x Amuletos de Arma
- Golpe final
- Emblema
- 2 adesivos de arma
- Spray
- Token 2XP (1 hora)
Confira os jogos que deixarão o Game Pass em março
Nem tudo são flores para os assinantes do serviço oferecido pela Microsoft. Portanto, a partir do dia 15 de março, seis jogos sairão da plataforma; este é o momento ideal para correr e se aventurar nos títulos que vão dar adeus ao Game Pass. Dentre os jogos listados, estão:
- Bratz: Ritmo e Estilo — Nuvem, consoles e PC
- Enter the Gungeon — Nuvem, consoles e PC
- F1 23 — Nuvem, consoles e PC
- He is Coming — PC
- Lightyear Frontier — Nuvem, consoles e PC
- Mythwrecked: Ambrosia Island — Nuvem, consoles e PC
Fonte: Tech Tudo
Redigido por: ContilNet