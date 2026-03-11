Yduqs (YDUQ3) tem lucro de R$ 60,2 mi no 4º tri, queda anual de 2,5%

SÃO PAULO, 11 Mar (Reuters) – A Yduqs (YDUQ3) teve lucro líquido ajustado de R$60,2 milhões no quarto trimestre de 2025, recuo de 2,5% em relação ao desempenho de um ano antes, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira pelo grupo de educação.

O resultado operacional medido pelo Ebitda ajustado foi de R$459 milhões, o que representa um avanço de 16,1% sobre o quarto trimestre de 2024.

Analistas, em média, esperavam lucro líquido de R$51 milhões e Ebitda ajustado de R$435 milhões, segundo estimativas da LSEG.

Viva do lucro de grandes empresas

Leia mais:

Confira o calendário de resultados do 4º trimestre de 2025 da Bolsa brasileira Temporada de balanços do 4T25 em destaque: veja ações e setores para ficar de olho A receita líquida cresceu 3% no período, para R$1,3 bilhão, com a base total de alunos em alta de 4,3% e somando 1,38 milhão de estudantes.

A base presencial avançou 12,7%, chegando a 308,3 mil alunos, enquanto a do ensino digital subiu 1,9%, para 1,04 milhão.

Continua depois da publicidade