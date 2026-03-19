19/03/2026
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Zé Felipe anuncia projeto de festas exclusivas “Uma por Ano” após ficar solteiro

"Uma por Ano": Conheça o novo projeto de Zé Felipe voltado para festas exclusivas e lazer com amigos após separação

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O cantor Zé Felipe agitou as redes sociais na noite desta quarta-feira (18/03) ao anunciar seu mais novo projeto pessoal: o “Uma por Ano”. Em uma fase assumidamente solteira desde o término com Ana Castela em dezembro de 2025, o sertanejo planeja realizar comemorações exclusivas e intimistas em várias cidades do país, com um formato bem diferente dos grandes shows que costuma protagonizar.
(Reprodução: Instagram/@zefelipe)

O cantor Zé Felipe agitou as redes sociais na noite desta quarta-feira (18/03) ao anunciar seu mais novo projeto pessoal: o “Uma por Ano”.

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Em uma fase assumidamente solteira desde o término com Ana Castela em dezembro de 2025, o sertanejo planeja realizar comemorações exclusivas e intimistas em várias cidades do país, com um formato bem diferente dos grandes shows que costuma protagonizar.

A proposta é realizar encontros com público reduzido e em locais selecionados, repetindo a dose apenas uma vez por ano em cada destino. O objetivo, segundo o artista, é resgatar o prazer de festejar sem a pressão das grandes estruturas de turnê.

“Festa para aproveitar”

Em seus Stories, Zé Felipe explicou que a ideia nasceu do desejo de confraternizar de forma mais próxima. “Geralmente, eu faço show e vou embora depois. Então, é uma festa que eu quero fazer para aproveitar. Sou jovem”, desabafou. O projeto prevê eventos que durem até o amanhecer, onde o cantor pretende cantar junto aos convidados em um clima de total descontração.

Com informações do Portal Leo Dias.

Nova fase e foco na saúde

A iniciativa surge em um momento de transformação para o músico. Recentemente, Zé Felipe anunciou uma pausa no consumo de álcool para focar em sua rotina de treinos e saúde, além de revelar que a terapia tem sido fundamental em seu processo de amadurecimento.

Embora o projeto tenha um ar misterioso sem datas ou locais divulgados até o momento, ficou subentendido que os eventos serão voltados para o círculo de amizades e contatos próximos, deixando os fãs de fora da lista de convidados oficial.

Solteiro e na pista

Desde o fim do relacionamento com a “Boiadeira” Ana Castela, Zé Felipe tem passado por uma “limpa” em suas redes sociais e focado em projetos que priorizam seu lazer. O “Uma por Ano” promete ser o marco dessa nova identidade, unindo o espírito de “alma de solteiro” com a organização de alto padrão que sua equipe costuma entregar.

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