Zé Felipe cancela mudança para nova casa após imprevisto e explica motivo

Escrito por Portal Leo Dias
Zé Felipe havia revelado recentemente que estava planejando uma mudança de casa, mas parece que as coisas não saíram como ele estava esperando. Sua mansão atual custa cerca de R$ 27 milhões e fica localizada no mesmo condomínio de Virginia Fonseca, sua ex, mas as negociações para o novo local não foram pra frente.

Apesar de a compra ter subido no telhado, o filho de Leonardo garantiu que a ideia de deixar a atual residência segue firme e forte. Sem perder tempo, o rapaz contou que já está de olho em uma nova propriedade e que as tratativas para fechar esse segundo negócio estão bem adiantadas.

“A casa que a gente ia mudar acabou não dando negócio. Mas já está tudo quase certo para uma outra”, pontuou. Enquanto as chaves do novo lar não chegam, o cantor segue morando na mansão, o que acabou trazendo um lado muito positivo: a estabilidade na rotina da família.

Zé Felipe ressaltou que permanecer no imóvel neste momento de transição tem sido fundamental para preservar o dia a dia de seus três filhos com Virgínia, Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3, e o caçula José Leonardo, de 1 aninho. As crianças continuam indo à escola e cumprindo suas atividades normais, enquanto o pai aproveita para colocar as pendências em ordem.

