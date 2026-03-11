Zé Felipe critica exposição de Virginia com Ana Castela e afirma: “Agora tudo será falado”

11/03/2026
ContilPop
Escrito por Portal Leo Dias
Pouco depois de usar as redes sociais, na manhã desta quarta-feira (11/3), para comentar a recente repercussão envolvendo o estado de saúde de seus filhos, o cantor Zé Felipe também abordou outra polêmica que ganhou força na internet na noite de ontem: uma suposta indireta de Virginia Fonseca direcionada à cantora Ana Castela e criticou a atitude da influenciadora em expor a situação nas redes sociais.

A discussão começou quando Virginia contou aos seguidores que precisou desistir de uma viagem que faria para Madri, na Espanha. A influenciadora explicou que tomou a decisão após os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, apresentarem mal-estar. Em meio aos relatos, ela publicou um vídeo em que aparece maquiando Maria Flor, a filha do meio do ex-casal, e comentou: “Só quer maquiar com a mamãe agora né?!”

Reprodução
Reprodução
Crédito: Reprodução Instagram @zefelipe
Zé Felipe foi casado com Virginia Fonseca e namorou a cantora Ana CastelaCrédito: Reprodução Instagram @zefelipe
Crédito: Reprodução Instagram @zefelipe
Zé Felipe foi casado com Virginia Fonseca e namorou a cantora Ana CastelaCrédito: Reprodução Instagram @zefelipe
Crédito: Reprodução Instagram @zefelipe
Zé Felipe foi casado com Virginia Fonseca e namorou a cantora Ana CastelaCrédito: Reprodução Instagram @zefelipe
Reprodução / Instagram
Zé Felipe e VirginiaReprodução / Instagram
Foto/Instagram/@virginia
Virginia prepara Maria Flor para viagem à praiaFoto/Instagram/@virginia

O registro rapidamente viralizou nas redes sociais. Parte dos internautas interpretou a fala como uma possível indireta para Ana Castela, que no último domingo apareceu em momentos de brincadeira com as crianças e maquiando a filha de Zé Felipe e Virginia.

Diante das especulações, Zé Felipe decidiu falar publicamente sobre o assunto e tentar encerrar os rumores que se espalharam entre os seguidores.

“Ó vamos lá, aconteceu uma situação ontem também sobre aquele negócio da maquiagem lá da mãe das crianças, que eu não acho errado, eu concordo. Eu acho que quando tem alguma coisa nos incomoda, tem que ser falado, não diretamente aqui, porque tem muita gente que não tem nada a ver com isso, entende? Que é só para colocar gasolina na fogueira”, comentou.

“Assim como tem coisas que eu errei de ter me incomodado e não ter falado, mas tudo agora vai ser falado, não diretamente aqui, mas será falado. Mas vamos para cima. Deus é bom o tempo todo”, completou.

Saúde das crianças

Na madrugada de segunda-feira (9/3), os filhos do casal passaram mal, o que gerou uma série de comentários e suposições nas redes sociais sobre o que teria provocado o problema. O cantor, no entanto, afirmou que se tratou apenas de um quadro leve.

“É normal gripar, pegar virose, até porque tem muita criança junto. Maria Alice vomitou, fizemos exame nela e não deu nada. É uma virose muito fraquinha, provavelmente, que ela pegou, que deu só um dia. Já tá ótima, comendo, tomando café. E enfim, então para de inventar coisa, falando que ficou sim porque deram cachaça pras crianças”, contou.

Viagem cancelada

Virginia havia retornado recentemente da Europa. Ela estava em Madri, na Espanha, até a última quinta-feira (5/3), quando seguiu para Paris, na França, para acompanhar pela primeira vez a Semana de Moda. A influenciadora voltou ao Brasil no domingo (8/3).

Segundo ela, havia planos de retornar à capital espanhola na segunda-feira (9/3) para visitar o namorado, Vini Jr. No entanto, decidiu cancelar o embarque após os filhos apresentarem sintomas durante a noite. Virginia explicou ainda que levou as crianças para avaliação médica e que cada uma apresentou um quadro diferente.

