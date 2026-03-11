11/03/2026
ContilPop
Pai de Melody expõe agressão da ex e prejuízo de R$ 300 mil em carro
Wagner Moura será um dos apresentadores de prêmios no Oscar 2026
Mulher que trabalha em famoso bordel da Europa fala sobre a rotina
Júlia Ribeiro e Mari Fernandez anunciam gravidez
Babu Santana fala sobre interesse em Maxiane e Chaiany
Ana Maria Braga coloca Babu contra a parede e dispara acusação de machismo
Menino de 12 anos inicia preparação precoce para o Enem
Bruna Marquezine fala sobre arrependimento com procedimentos estéticos
Milena aperta a mão de Babu Santana após eliminação no BBB 26
Virginia Fonseca e Ana Castela se envolvem em polêmica por causa de maquiagem

Zé Felipe defende Leonardo após polêmica com José Leonardo

"Parem de inventar": Zé Felipe detona boatos de que Leonardo deu bebida para o neto após filhos passarem mal

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Reprodução/Instagram

O clima pesou na família de Virginia Fonseca e Zé Felipe nesta quarta-feira (11). O cantor Zé Felipe se pronuncia após vídeo polêmico que viralizou nas redes sociais, no qual internautas acusaram o cantor Leonardo de dar bebida alcoólica para o neto caçula, José Leonardo.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

A polêmica ganhou força após os três filhos do casal passarem mal, o que levou a web a associar os sintomas a um gesto do sertanejo durante um churrasco.

Nos vídeos publicados em seus stories, Zé Felipe não escondeu o incômodo com as especulações. Ele explicou que as crianças ficaram doentes por questões de imunidade e não por qualquer contato com álcool, defendendo a responsabilidade da família na criação dos pequenos.

“O José passou mal por otite”, esclarece o cantor

Zé Felipe rebateu diretamente a teoria de que Leonardo teria molhado o dedo em uma lata de bebida para passar na boca do bebê. “Eu vejo gente falando que foi porque o meu pai passou o dedo na lata da Cabaré e passou na boca dele. Primeiro, o José passou mal por otite. O José tem a imunidade baixa, está sempre gripadinho”, desabafou o artista.

Zé Felipe defende o pai, Leonardo, e critica rumores sobre saúde dos filhos nas redes sociais | Foto: Reprodução/Instagram

Escola e viroses

O cantor também atribuiu o mal-estar das filhas, Maria Alice e Maria Flor, ao convívio escolar. “Agora que está no primeiro ano de escola é normal gripar, pegar virose. Tem muita criança junto e ali vai pegando a imunidade pela primeira vez”, afirmou. Ele ainda pediu mais responsabilidade nos comentários: “Mano, você vive aonde? Todo mundo aqui é adulto, todo mundo tem responsabilidade”.

Entenda o caso

A polêmica começou após um vídeo de Leonardo com o neto José Leonardo circular na web. Nas imagens, o sertanejo aparece com a criança no colo em frente a um espelho e molha o dedo na boca de uma garrafa antes de encostar no rosto do menino.

O assunto explodiu depois que Virginia Fonseca contou que precisou adiar uma viagem a Madri, na Espanha, pois as crianças acordaram passando mal. “Acordei às quatro da manhã com a Maria Alice querendo vomitar e a Maria Flor tossindo muito. De manhã, o Zé chegou no meu quarto e vomitou na minha cama inteira”, relatou a influenciadora.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.