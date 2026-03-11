Zé Felipe defende Leonardo após polêmica com José Leonardo

O clima pesou na família de Virginia Fonseca e Zé Felipe nesta quarta-feira (11). O cantor Zé Felipe se pronuncia após vídeo polêmico que viralizou nas redes sociais, no qual internautas acusaram o cantor Leonardo de dar bebida alcoólica para o neto caçula, José Leonardo.
A polêmica ganhou força após os três filhos do casal passarem mal, o que levou a web a associar os sintomas a um gesto do sertanejo durante um churrasco.
Nos vídeos publicados em seus stories, Zé Felipe não escondeu o incômodo com as especulações. Ele explicou que as crianças ficaram doentes por questões de imunidade e não por qualquer contato com álcool, defendendo a responsabilidade da família na criação dos pequenos.
“O José passou mal por otite”, esclarece o cantor
Zé Felipe rebateu diretamente a teoria de que Leonardo teria molhado o dedo em uma lata de bebida para passar na boca do bebê. “Eu vejo gente falando que foi porque o meu pai passou o dedo na lata da Cabaré e passou na boca dele. Primeiro, o José passou mal por otite. O José tem a imunidade baixa, está sempre gripadinho”, desabafou o artista.
Zé Felipe defende o pai, Leonardo, e critica rumores sobre saúde dos filhos nas redes sociais | Foto: Reprodução/Instagram
Escola e viroses
O cantor também atribuiu o mal-estar das filhas, Maria Alice e Maria Flor, ao convívio escolar. “Agora que está no primeiro ano de escola é normal gripar, pegar virose. Tem muita criança junto e ali vai pegando a imunidade pela primeira vez”, afirmou. Ele ainda pediu mais responsabilidade nos comentários: “Mano, você vive aonde? Todo mundo aqui é adulto, todo mundo tem responsabilidade”.
Entenda o caso
A polêmica começou após um vídeo de Leonardo com o neto José Leonardo circular na web. Nas imagens, o sertanejo aparece com a criança no colo em frente a um espelho e molha o dedo na boca de uma garrafa antes de encostar no rosto do menino.
O assunto explodiu depois que Virginia Fonseca contou que precisou adiar uma viagem a Madri, na Espanha, pois as crianças acordaram passando mal. “Acordei às quatro da manhã com a Maria Alice querendo vomitar e a Maria Flor tossindo muito. De manhã, o Zé chegou no meu quarto e vomitou na minha cama inteira”, relatou a influenciadora.
