Zé Felipe faz tratamento estético e choca ao mostrar resultado parcial; veja

07/03/2026
ContilPop
Escrito por Bacci Notícias
ze-felipe-faz-tratamento-estetico-e-choca-ao-mostrar-resultado-parcial;-veja

O cantor Zé Felipe mostrou nos stories do Instagram, na noite desta quinta-feira (5), que está passando por um tratamento estético. Com apoio de um médico dermatologista, ele está realizando um procedimento para corrigir um rasgo no lóbulo da orelha direita.

O cantor, que sempre usou brincos, acabou sofrendo um acidente doméstico no ano passado, que gerou o rasgo no lóbulo da orelha. Ele mostrou o resultado parcial e acabou assustando os fãs.

Zé Felipe faz tratamento estético e choca ao mostrar resultado parcial (Foto: Redes Sociais)

Zé Felipe faz tratamento estético e choca ao mostrar resultado parcial (Foto: Redes Sociais)

“Eu estou fazendo um negócio na orelha. Tinha rasgado aqui tudo, aí o doutor aplica uns negócios e depois coloca nitrogênio. Quando faz, fica assim mesmo, feio, mas depois ele some, vai diminuindo. Tá pequenininho já”, disse Zé.

Detalhes do tratamento de Zé Felipe

Ao todo, Zé Felipe já passou por quatro sessões do tratamento.

